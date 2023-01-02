https://ria.ru/20230102/grob-1838237857.html
Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы"
Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 02.01.2023
Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы"
Роман с детства боится крышек гробов. Причем не всех, а обитых красным бархатом — такие встречались в СССР. Крышки гробов часто стояли у подъезда дома, где мальчик рос. Романа это пугало, страх преследует его до сих пор. При этом герой спокойно воспринимает тему смерти. Откуда тогда страх — не ясно. Почему возникла тревога и как с ней справиться?
2023-01-02T12:00
2023-01-02T12:00
2023-01-02T12:00
страхи
наталья лосева
психология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840156779_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e0790f04adf0894dfd6e3699e75b13b3.png
Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы"
Роман с детства боится крышек гробов. Причем не всех, а обитых красным бархатом — такие встречались в СССР. Крышки гробов часто стояли у подъезда дома, где мальчик рос. Романа это пугало, страх преследует его до сих пор. При этом герой спокойно воспринимает тему смерти. Откуда тогда страх — не ясно. Почему возникла тревога и как с ней справиться?
audio/mpeg
Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы"
Роман с детства боится крышек гробов. Причем не всех, а обитых красным бархатом — такие встречались в СССР. Крышки гробов часто стояли у подъезда дома, где мальчик рос. Романа это пугало, страх преследует его до сих пор. При этом герой спокойно воспринимает тему смерти. Откуда тогда страх — не ясно. Почему возникла тревога и как с ней справиться?
audio/mpeg
Историю героя Романа разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840156779_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_6f29b36a8a81399434c07b40d309c8b9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, психология, аудио
Страхи, Наталья Лосева, Психология
Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы"
Роман с детства боится крышек гробов. Причем не всех, а обитых красным бархатом — такие встречались в СССР. Крышки гробов часто стояли у подъезда дома, где мальчик рос. Романа это пугало, страх преследует его до сих пор. При этом герой спокойно воспринимает тему смерти. Откуда тогда страх — не ясно. Почему возникла тревога и как с ней справиться?