https://ria.ru/20230102/grob-1838237857.html

Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы"

Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 02.01.2023

Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы"

Роман с детства боится крышек гробов. Причем не всех, а обитых красным бархатом — такие встречались в СССР. Крышки гробов часто стояли у подъезда дома, где мальчик рос. Романа это пугало, страх преследует его до сих пор. При этом герой спокойно воспринимает тему смерти. Откуда тогда страх — не ясно. Почему возникла тревога и как с ней справиться?

2023-01-02T12:00

2023-01-02T12:00

2023-01-02T12:00

страхи

наталья лосева

психология

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Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы" Роман с детства боится крышек гробов. Причем не всех, а обитых красным бархатом — такие встречались в СССР. Крышки гробов часто стояли у подъезда дома, где мальчик рос. Романа это пугало, страх преследует его до сих пор. При этом герой спокойно воспринимает тему смерти. Откуда тогда страх — не ясно. Почему возникла тревога и как с ней справиться? audio/mpeg

Панически боюсь крышек гробов. "Страхи/Детские травмы" Роман с детства боится крышек гробов. Причем не всех, а обитых красным бархатом — такие встречались в СССР. Крышки гробов часто стояли у подъезда дома, где мальчик рос. Романа это пугало, страх преследует его до сих пор. При этом герой спокойно воспринимает тему смерти. Откуда тогда страх — не ясно. Почему возникла тревога и как с ней справиться? audio/mpeg

Историю героя Романа разбирает главный психотерапевт Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Редактор: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья лосева, психология, аудио