https://ria.ru/20230102/gorlovka-1842881854.html
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:56
2023-01-02T22:56
2023-01-02T22:56
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6c819cbd18164d849a448d83b6aa171f.jpg
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842875358.html
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1840480473.html
горловка
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра