https://ria.ru/20230102/gorlovka-1842881854.html

Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска выпустили по Горловке шесть снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T22:56

2023-01-02T22:56

2023-01-02T22:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230102/ukraina-1842875358.html

https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1840480473.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс