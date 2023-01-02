https://ria.ru/20230102/gorlovka-1842787388.html

Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска обстреляли Горловку, обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T05:04

2023-01-02T05:04

2023-01-02T07:59

специальная военная операция на украине

иван приходько

горловка

украина

калининский район

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, заявил мэр города Иван Приходько. Он добавил, что в результате обстрелов в горловском посёлке Аксёновка обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, без электроэнергии остались 1455 абонентов.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 04.00 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.

https://ria.ru/20221230/obstrel-1842566193.html

горловка

украина

калининский район

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иван приходько, горловка, украина, калининский район