05:04 02.01.2023 (обновлено: 07:59 02.01.2023)
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Мэр Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, обесточены восемь трансформаторных подстанций
© Фото : Приходько РИК/TelegramРазрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, заявил мэр города Иван Приходько.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) открыли огонь по Калининскому району Горловки. Прилёты вражеских снарядов фиксируются в непосредственной близости от жилого массива "Солнечный", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате обстрелов в горловском посёлке Аксёновка обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, без электроэнергии остались 1455 абонентов.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 04.00 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 04.00 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.