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Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/gorlovka-1842787388.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска обстреляли Горловку, обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, заявил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T05:04
2023-01-02T07:59
специальная военная операция на украине
иван приходько
горловка
украина
калининский район
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, заявил мэр города Иван Приходько. Он добавил, что в результате обстрелов в горловском посёлке Аксёновка обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, без электроэнергии остались 1455 абонентов.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 04.00 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.
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горловка
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иван приходько, горловка, украина, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Горловка, Украина, Калининский район
05:04 02.01.2023 (обновлено: 07:59 02.01.2023)
 
Украинские войска нанесли удар по Горловке

Мэр Приходько: ВСУ обстреляли Горловку, обесточены восемь трансформаторных подстанций

© Фото : Приходько РИК/TelegramРазрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Разрушения, нанесенные огнем вооруженных формирований Украины заводу "Стирол" в Горловке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, заявил мэр города Иван Приходько.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) открыли огонь по Калининскому району Горловки. Прилёты вражеских снарядов фиксируются в непосредственной близости от жилого массива "Солнечный", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате обстрелов в горловском посёлке Аксёновка обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельных, без электроэнергии остались 1455 абонентов.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что в 04.00 украинские войска выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 22:20Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по пригороду Горловки и Ясиноватой
 
Специальная военная операция на УкраинеИван ПриходькоГорловкаУкраинаКалининский район
 
 
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