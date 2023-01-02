https://ria.ru/20230102/giatsint-1842787697.html

Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ

Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023

Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ

Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T05:08

2023-01-02T05:08

2023-01-02T07:30

россия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости."Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена", - сообщил боец артиллерийского расчета, наносившего удар. Цель удалось выследить при помощи беспилотника, затем ее координаты оперативно передали артиллеристам. Благодаря данным объективного контроля доподлинно известно об уничтожении цели.В составе наносившего удар артиллерийского расчета боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Солдаты прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842389178.html

россия

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россия