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Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ
Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023
Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ
Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T05:08
2023-01-02T05:08
2023-01-02T07:30
россия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости."Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена", - сообщил боец артиллерийского расчета, наносившего удар. Цель удалось выследить при помощи беспилотника, затем ее координаты оперативно передали артиллеристам. Благодаря данным объективного контроля доподлинно известно об уничтожении цели.В составе наносившего удар артиллерийского расчета боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Солдаты прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842389178.html
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РИА Новости
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россия
Россия, Специальная военная операция на Украине
05:08 02.01.2023 (обновлено: 07:30 02.01.2023)
Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ
Батарея пушек "Гиацинт-Б" ЮВО уничтожила скопление техники ВСУ на Запорожском направлении
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена", - сообщил боец артиллерийского расчета, наносившего удар.
Цель удалось выследить при помощи беспилотника, затем ее координаты оперативно передали артиллеристам. Благодаря данным объективного контроля доподлинно известно об уничтожении цели.
В составе наносившего удар артиллерийского расчета боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Солдаты прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.