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Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/giatsint-1842787697.html
Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ
Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ - РИА Новости, 02.01.2023
Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ
Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T05:08
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россия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости."Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена", - сообщил боец артиллерийского расчета, наносившего удар. Цель удалось выследить при помощи беспилотника, затем ее координаты оперативно передали артиллеристам. Благодаря данным объективного контроля доподлинно известно об уничтожении цели.В составе наносившего удар артиллерийского расчета боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Солдаты прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221230/spetsoperatsiya-1842389178.html
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россия
Россия, Специальная военная операция на Украине
05:08 02.01.2023 (обновлено: 07:30 02.01.2023)
 
Российская артиллерия уничтожила скопление техники ВСУ

Батарея пушек "Гиацинт-Б" ЮВО уничтожила скопление техники ВСУ на Запорожском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСнаряды для гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ на Запорожском направлении
Снаряды для гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Снаряды для гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 "Гиацинт-Б" Южного военного округа уничтожила скопление украинской бронированной техники на Запорожском направлении, передает корреспондент РИА Новости.
"Сейчас поступила задача отработать по скоплению техники противника. Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена", - сообщил боец артиллерийского расчета, наносившего удар.
Цель удалось выследить при помощи беспилотника, затем ее координаты оперативно передали артиллеристам. Благодаря данным объективного контроля доподлинно известно об уничтожении цели.
В составе наносившего удар артиллерийского расчета боевые задачи выполняют военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Солдаты прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Пытаются пройти раза два-три в неделю: боец об атаках украинских ДРГ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 08:35Специальная военная операция на Украине
Российский военный рассказал о ситуации на Запорожском направлении
 
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