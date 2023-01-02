Немецкий политик предостерег Германию от поставки на Украину танков Leopard
Немецкий политик от СДПГ Мюллер предостерег Берлин от поставки на Украину танков Leopard
© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 2 янв - РИА Новости. Немецкий политик от партии СДПГ (входит в правительственную коалицию), член комитета бундестага по внешней политике Михаэль Мюллер предостерег Германию от поставки на Украину немецких танков Leopard 2, отметив, что в интересах всех предотвращение эскалации конфликта.
Политик считает, что Украину необходимо и далее поддерживать, по его словам, Германия будет это делать столько, сколько потребуется, при помощи современной техники. Однако он предостерег Германию от односторонних решений, которые могли бы включать поставки на Украину немецких танков Leopard 2.
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"Мы, безусловно, будем придерживаться нашей внешнеполитической линии - никаких необдуманных односторонних действий. Такое оружие может быть поставлено только в координации с нашими партнерами по НАТО. И мы и впредь хотим избежать того, чтобы НАТО превратилось в прямую сторону конфликта", - сказал Мюллер в понедельник в эфире первого немецкого телеканала ARD.
Он добавил, что это в интересах всех. "Если бы НАТО стала прямой стороной войны против России, это была бы эскалация, которую мы все не хотим", - пояснил спикер. По его словам, есть опасение, что если бы ФРГ поставила немецкие танки Leopard 2 на Украину, это привело бы к эскалации.
"Вы видите, что партнеры - американцы, французы и другие, у которых есть сравнимые системы, как этот танк Leopard, тоже их не поставляют, а остаются привержены этой особенной позиции, в рамках которой ведут поставки того, что Украине срочно необходимо для защиты", - уточнил Мюллер.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.