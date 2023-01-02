https://ria.ru/20230102/gaz-1842827055.html

Миллер рассказал об объеме добычи и экспорта газа в 2022 году

Миллер рассказал об объеме добычи и экспорта газа в 2022 году - РИА Новости, 02.01.2023

Миллер рассказал об объеме добычи и экспорта газа в 2022 году

"Газпром" в ушедшем году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа, то есть почти на 20% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения главы компании Алексея... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:15

2023-01-02T13:15

2023-01-02T13:39

экономика

газпром

алексей миллер

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Газпром" в ушедшем году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа, то есть почти на 20% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения главы компании Алексея Миллера."Что касается добычи газа, в 2022 году она составила 412,6 миллиарда кубометров", - приводит слова Миллера официальный телеграм-канал компании.В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.Кроме того, поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок, по оперативным данным, составили за прошлый год 243 миллиарда кубометров газа, также говорится в сообщении. "И, конечно же, мы основательно подготовились к зиме, к сезону пиковых нагрузок. Заполнили российские хранилища до очередного рекордного уровня – 72,662 миллиарда кубометров", — сообщил Миллер.Глава "Газпрома" также подчеркнул, что компания активно занимается газификацией в России: второй год идёт с перевыполнением плана и в прошедшем году построила газопроводы более чем к 450 населенным пунктам, в основном деревням и сёлам."Что особенно важно, мы бесплатно доводим газ до границ домовладений. Благодаря этому к концу 2022 года более полумиллиона российских семей в ранее газифицированных населенных пунктах получили возможность подключиться к газу – чистому, удобному, доступному источнику энергии", — заключил Миллер.При этом по итогам 2021 года экспорт газа в дальнее зарубежье "Газпромом" составил 185,1 миллиарда кубометров газа, что стало четвертым результатом в истории. Таким образом, за год компания сократила поставки на 84,2 миллиарда кубометров, или на 45,5%.Более того, объёмы экспорта "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в 2022 году стали самыми низкими с начала 1990-х годов, следует из статистических данных "Газпром экспорта".Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". А рекордный объём экспорта в дальнее зарубежье был у "Газпрома" в 2018 году — 200,8 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20230102/gazprom-1842826825.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221228/gazprom-1841992939.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, газпром, алексей миллер