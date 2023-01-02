https://ria.ru/20230102/gaz-1842827055.html
Миллер рассказал об объеме добычи и экспорта газа в 2022 году
Миллер рассказал об объеме добычи и экспорта газа в 2022 году - РИА Новости, 02.01.2023
Миллер рассказал об объеме добычи и экспорта газа в 2022 году
"Газпром" в ушедшем году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа, то есть почти на 20% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения главы компании Алексея... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:15
2023-01-02T13:15
2023-01-02T13:39
экономика
газпром
алексей миллер
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. "Газпром" в ушедшем году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа, то есть почти на 20% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения главы компании Алексея Миллера."Что касается добычи газа, в 2022 году она составила 412,6 миллиарда кубометров", - приводит слова Миллера официальный телеграм-канал компании.В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.Кроме того, поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок, по оперативным данным, составили за прошлый год 243 миллиарда кубометров газа, также говорится в сообщении. "И, конечно же, мы основательно подготовились к зиме, к сезону пиковых нагрузок. Заполнили российские хранилища до очередного рекордного уровня – 72,662 миллиарда кубометров", — сообщил Миллер.Глава "Газпрома" также подчеркнул, что компания активно занимается газификацией в России: второй год идёт с перевыполнением плана и в прошедшем году построила газопроводы более чем к 450 населенным пунктам, в основном деревням и сёлам."Что особенно важно, мы бесплатно доводим газ до границ домовладений. Благодаря этому к концу 2022 года более полумиллиона российских семей в ранее газифицированных населенных пунктах получили возможность подключиться к газу – чистому, удобному, доступному источнику энергии", — заключил Миллер.При этом по итогам 2021 года экспорт газа в дальнее зарубежье "Газпромом" составил 185,1 миллиарда кубометров газа, что стало четвертым результатом в истории. Таким образом, за год компания сократила поставки на 84,2 миллиарда кубометров, или на 45,5%.Более того, объёмы экспорта "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в 2022 году стали самыми низкими с начала 1990-х годов, следует из статистических данных "Газпром экспорта".Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". А рекордный объём экспорта в дальнее зарубежье был у "Газпрома" в 2018 году — 200,8 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20230102/gazprom-1842826825.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221228/gazprom-1841992939.html
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РИА Новости
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экономика, газпром, алексей миллер
Экономика, Газпром, Алексей Миллер
13:15 02.01.2023 (обновлено: 13:39 02.01.2023)
Миллер рассказал об объеме добычи и экспорта газа в 2022 году
Глава "Газпрома" Миллер рассказал об объеме добычи и экспорта газа в 2022 году
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
"Газпром" в ушедшем году добыл 412,6 миллиарда кубометров газа, то есть почти на 20% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения
главы компании Алексея Миллера.
"Что касается добычи газа, в 2022 году она составила 412,6 миллиарда кубометров", - приводит слова Миллера официальный телеграм-канал компании.
В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа - на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.
Кроме того, поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок, по оперативным данным, составили за прошлый год 243 миллиарда кубометров газа, также говорится в сообщении. "И, конечно же, мы основательно подготовились к зиме, к сезону пиковых нагрузок. Заполнили российские хранилища до очередного рекордного уровня – 72,662 миллиарда кубометров", — сообщил Миллер.
Глава "Газпрома" также подчеркнул, что компания активно занимается газификацией в России: второй год идёт с перевыполнением плана и в прошедшем году построила газопроводы более чем к 450 населенным пунктам, в основном деревням и сёлам.
"Что особенно важно, мы бесплатно доводим газ до границ домовладений. Благодаря этому к концу 2022 года более полумиллиона российских семей в ранее газифицированных населенных пунктах получили возможность подключиться к газу – чистому, удобному, доступному источнику энергии", — заключил Миллер.
"В страны дальнего зарубежья "Газпром" поставил 100,9 миллиарда кубометров газа", - сказал Миллер, слова которого приведены в официальном телеграм-канале компании.
При этом по итогам 2021 года экспорт газа в дальнее зарубежье "Газпромом" составил 185,1 миллиарда кубометров газа, что стало четвертым результатом в истории. Таким образом, за год компания сократила поставки на 84,2 миллиарда кубометров, или на 45,5%.
Более того, объёмы экспорта "Газпрома" в страны дальнего зарубежья в 2022 году стали самыми низкими с начала 1990-х годов, следует из статистических данных "Газпром экспорта".
Сейчас российский трубопроводный газ поставляется в Европу через одну из двух точек входа в газотранспортную систему Украины и через Турцию, куда он приходит по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток". А рекордный объём экспорта в дальнее зарубежье был у "Газпрома" в 2018 году — 200,8 миллиарда кубометров.