Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн
Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в Хиросиме в режиме онлайн
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Япония согласовывает возможность приглашения Владимира Зеленского принять участие в онлайн-режиме в саммите G7, который состоится в мае в японской Хиросиме, сообщила газета "Никкэй".
Издание отмечает, что саммит проводился раз в год, но в связи с ситуацией на Украине в прошлом году лидеры лично и в онлайн режиме провели 6 встреч.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перейдет Японии. Правительство страны уже официально объявило о месте и сроках проведения саммита "семерки" – он состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. При секретариате министра иностранных дел создан офис для подготовки саммита. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано, а министров финансов и глав центробанков - в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года. Встреча министров стран G7 по климату, энергетике и окружающей среде пройдет в городе Саппоро 15-16 апреля 2023 года. Также согласовывается проведение встреч министров здравоохранения стран "большой семерки" в городе Нагасаки, министров труда – в городе Курасики префектуры Окаяма, министров сельского хозяйства стран G7 - в городе Миядзаки одноименной префектуры на острове Кюсю. Даты министерских встреч будут определены позднее.
Ранее сообщалось, что Япония согласовывает вопрос о посещении лидерами стран "семерки" мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки во время саммита в Хиросиме в мае этого года. До сих пор единственным действующим лидером ядерной державы, посетившим музей, был Барак Обама в 2016 году.