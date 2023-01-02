Рейтинг@Mail.ru
Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/g7-1842795196.html
Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн
Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн - РИА Новости, 02.01.2023
Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн
Япония согласовывает возможность приглашения Владимира Зеленского принять участие в онлайн-режиме в саммите G7, который состоится в мае в японской Хиросиме,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:02
2023-01-02T09:02
в мире
владимир зеленский
япония
g7
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc9793338ebc3580bb7eee1f31be2ab9.jpg
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Япония согласовывает возможность приглашения Владимира Зеленского принять участие в онлайн-режиме в саммите G7, который состоится в мае в японской Хиросиме, сообщила газета "Никкэй". Издание отмечает, что саммит проводился раз в год, но в связи с ситуацией на Украине в прошлом году лидеры лично и в онлайн режиме провели 6 встреч. Ранее сообщалось, что согласовывается визит Кисиды в США и встреча лидеров двух стран 13 января, к этой дате также может состояться турне японского премьера по странам G7 за исключением Германии. В 2023 году председательство в "Группе семи" перейдет Японии. Правительство страны уже официально объявило о месте и сроках проведения саммита "семерки" – он состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. При секретариате министра иностранных дел создан офис для подготовки саммита. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано, а министров финансов и глав центробанков - в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года. Встреча министров стран G7 по климату, энергетике и окружающей среде пройдет в городе Саппоро 15-16 апреля 2023 года. Также согласовывается проведение встреч министров здравоохранения стран "большой семерки" в городе Нагасаки, министров труда – в городе Курасики префектуры Окаяма, министров сельского хозяйства стран G7 - в городе Миядзаки одноименной префектуры на острове Кюсю. Даты министерских встреч будут определены позднее. Ранее сообщалось, что Япония согласовывает вопрос о посещении лидерами стран "семерки" мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки во время саммита в Хиросиме в мае этого года. До сих пор единственным действующим лидером ядерной державы, посетившим музей, был Барак Обама в 2016 году.
https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html
япония
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459832_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_fb06d80c10d9d7f2870a196761dbd2a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, япония, g7, украина
В мире, Владимир Зеленский, Япония, G7, Украина
09:02 02.01.2023
 
Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн

Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в Хиросиме в режиме онлайн

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Япония согласовывает возможность приглашения Владимира Зеленского принять участие в онлайн-режиме в саммите G7, который состоится в мае в японской Хиросиме, сообщила газета "Никкэй".
Издание отмечает, что саммит проводился раз в год, но в связи с ситуацией на Украине в прошлом году лидеры лично и в онлайн режиме провели 6 встреч.
Ранее сообщалось, что согласовывается визит Кисиды в США и встреча лидеров двух стран 13 января, к этой дате также может состояться турне японского премьера по странам G7 за исключением Германии.
В 2023 году председательство в "Группе семи" перейдет Японии. Правительство страны уже официально объявило о месте и сроках проведения саммита "семерки" – он состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. При секретариате министра иностранных дел создан офис для подготовки саммита. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано, а министров финансов и глав центробанков - в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года. Встреча министров стран G7 по климату, энергетике и окружающей среде пройдет в городе Саппоро 15-16 апреля 2023 года. Также согласовывается проведение встреч министров здравоохранения стран "большой семерки" в городе Нагасаки, министров труда – в городе Курасики префектуры Окаяма, министров сельского хозяйства стран G7 - в городе Миядзаки одноименной префектуры на острове Кюсю. Даты министерских встреч будут определены позднее.
Ранее сообщалось, что Япония согласовывает вопрос о посещении лидерами стран "семерки" мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки во время саммита в Хиросиме в мае этого года. До сих пор единственным действующим лидером ядерной державы, посетившим музей, был Барак Обама в 2016 году.
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
08:00
Европа стала самой горячей точкой мира
 
В миреВладимир ЗеленскийЯпонияG7Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала