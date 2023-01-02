https://ria.ru/20230102/g7-1842795196.html

Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн

Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн - РИА Новости, 02.01.2023

Япония согласовывает приглашение Зеленскому на саммит G7 в режиме онлайн

Япония согласовывает возможность приглашения Владимира Зеленского принять участие в онлайн-режиме в саммите G7, который состоится в мае в японской Хиросиме,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:02

2023-01-02T09:02

2023-01-02T09:02

в мире

владимир зеленский

япония

g7

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840459832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc9793338ebc3580bb7eee1f31be2ab9.jpg

ТОКИО, 2 янв – РИА Новости. Япония согласовывает возможность приглашения Владимира Зеленского принять участие в онлайн-режиме в саммите G7, который состоится в мае в японской Хиросиме, сообщила газета "Никкэй". Издание отмечает, что саммит проводился раз в год, но в связи с ситуацией на Украине в прошлом году лидеры лично и в онлайн режиме провели 6 встреч. Ранее сообщалось, что согласовывается визит Кисиды в США и встреча лидеров двух стран 13 января, к этой дате также может состояться турне японского премьера по странам G7 за исключением Германии. В 2023 году председательство в "Группе семи" перейдет Японии. Правительство страны уже официально объявило о месте и сроках проведения саммита "семерки" – он состоится в Хиросиме 19-21 мая 2023 года. При секретариате министра иностранных дел создан офис для подготовки саммита. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ, он стал основным инициатором проведения форума в своем городе. Встреча глав МИД стран "большой семерки" пройдет 16-18 апреля 2023 года в городе Каруидзава – знаменитом курорте в японской префектуре Нагано, а министров финансов и глав центробанков - в японской Ниигате 11-13 мая 2023 года. Встреча министров стран G7 по климату, энергетике и окружающей среде пройдет в городе Саппоро 15-16 апреля 2023 года. Также согласовывается проведение встреч министров здравоохранения стран "большой семерки" в городе Нагасаки, министров труда – в городе Курасики префектуры Окаяма, министров сельского хозяйства стран G7 - в городе Миядзаки одноименной префектуры на острове Кюсю. Даты министерских встреч будут определены позднее. Ранее сообщалось, что Япония согласовывает вопрос о посещении лидерами стран "семерки" мемориального музея памяти жертв атомной бомбардировки во время саммита в Хиросиме в мае этого года. До сих пор единственным действующим лидером ядерной державы, посетившим музей, был Барак Обама в 2016 году.

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, япония, g7, украина