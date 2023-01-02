В США назвали условие прекращения поддержки Украины
Экс-советник Буша Аллен: Запад перестанет спонсировать Украину без успехов в войне
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Запад может перестать спонсировать Украину, если Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперед на поле боя, заявил в эфире телеканала Fox News бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.
"Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину", - сказал эксперт.
На компромиссы, особо подчеркнул Аллен, на данный момент идти никто не хочет.
Ранее обозреватель The American Thinker Раджан Лаад отметил, что неконтролируемая поддержка Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине.
Зеленский в декабре прошлого года посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.