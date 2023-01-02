https://ria.ru/20230102/fantasty-1842225550.html

То ли еще будет: какие технологии предугадали фантасты

То ли еще будет: какие технологии предугадали фантасты - РИА Новости, 02.01.2023

То ли еще будет: какие технологии предугадали фантасты

Писатели рассматривали разные варианты будущего: от обретения человечеством бессмертия до последствий глобальной ядерной войны. Порой им удавалось предсказать... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:00

2023-01-02T08:00

2023-01-02T08:10

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. Писатели рассматривали разные варианты будущего: от обретения человечеством бессмертия до последствий глобальной ядерной войны. Порой им удавалось предсказать технические новинки грядущих лет и даже веков. О наиболее удачных прогнозах — в материале РИА Новости в День научной фантастики.Красный граф и космосВ романе "Аэлита", написанном "красным графом" Алексеем Толстым в эмиграции и опубликованном в России в 1923-м, речь идет о путешествии на Марс. Полет совершает аппарат, обшитый сталью, с системой теплоизоляции и запасом кислорода в баках.Отбытие с Земли описывается так: "В сарае оглушающе треснуло, будто сломалось дерево. Сейчас же раздались более сильные, частые удары. Задрожала земля. Над крышей сарая поднялся тупой нос и заволокся облаком дыма и пыли. Треск усилился. Черный аппарат появился весь над крышей и повис в воздухе, будто примериваясь. Взрывы слились в сплошной вой, и четырехсаженное яйцо, наискось, как ракета, взвилось над толпой, устремилось к западу, шаркнуло огненной полосой и исчезло в багровом, тусклом зареве туч".Пилотируемый космический корабль Толстой скромно назвал "междупланетным дирижаблем". Американцы Артур Трэн и Роберт Уильямс Вуд в 1917-м издали роман "Вторая Луна". Там четверо вашингтонцев отправляются в космос на корабле "Летучее кольцо".О межпланетных полетах писали Грааль-Арельский, Граве, Армфельдт, Беляев и Язвицкий.Реальный космический аппарат стартовал из России, точнее, из СССР, в 1961-м — "Восток-1" с Юрием Гагариным на борту. На Луне люди побывали в 1969-м. А вот до Марса пока не добрались.Жюль Верн и "Наутилус"Французский писатель XIX века предсказал искусственное оплодотворение и генную технологию, ядерные реакторы, продукты ГМО, интернет.В 1994-м наследник классика нашел неизданный роман "Париж в XX веке". И прочитал о световой рекламе, телевидении, пробках на дорогах.В книге "Вокруг Луны" фантаст высказал идею реактивного движения в вакууме — то, что потом научно обосновал Циолковский. А его "Наутилус" — предвестник современных атомных субмарин. Жюль Верн подробно описал подводные путешествия по всей планете, а также предположил, что подлодки станут могучей военной силой. Американцы свою первую атомную субмарину назвали "Наутилус".Рэй Брэдбери и VR-системыВ рассказе "Вельд" американский фантаст упоминает комнату, способную создавать изображения, звуки и даже запахи. VR-системы пока не умеют генерировать запахи, но остальному уже научились.В новелле "Пешеход" все ездят на беспилотных автомобилях, которые общаются с людьми, ведут вполне осмысленные диалоги. Реальные беспилотники не такие умные, но уже существуют. В антиутопии "451 градус по Фаренгейту" описаны беспроводные наушники — теперь есть Bluetooth. Предсказал Брэдбери и умные часы: он называл их "радиобраслетами".И конечно, умные дома, готовящие еду, убирающие мусор, стирающие, ухаживающие за человеком.Интересно, что в последние годы жизни писатель критиковал человеческую цивилизацию, отмечал, что в XXI веке люди могли бы добиться гораздо большего, если бы не тратили ресурсы на производство модной ерунды.Герберт Уэллс и интернетВ "Войне миров" (1897) — лазерное оружие, сейчас такое есть во всех сильнейших армиях мира. Канадская компания Hyperstealth Biotechnology недавно разработала технологию квантовой невидимости — Уэллс писал об этом в "Человеке-невидимке".В романе "Когда Спящий проснется" (1899) есть автоматические двери, в "Освобожденном мире" (1914) — атомная бомба, в трилогии "Люди как боги" (1923) — беспроводная связь.В 1901-м Уэллс издал целую книгу "Предвидения о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль", где предсказал и интернет-магазины, и современные системы отопления, и электроприборы. А также развитие авиации, автомобилестроения и быстрый рост городов.Как им это удается?По словам книжного критика, автора телеграм-канала Books Reviews Валерия Шабашова, любой хороший фантаст обладает даром предвидения.У фантастов, замечает Шабашов, смелые, прорывные идеи. А главное, они видят те тенденции, которые неочевидны их современникам.

https://ria.ru/20221229/moda-1841071511.html

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Татьяна Рыжкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

космос - риа наука, алексей толстой (писатель), рэй брэдбери, земля, россия, марс, apple, герберт уэллс, книги