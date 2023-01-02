https://ria.ru/20230102/energetika-1842799683.html

Россия развивает углеродную тематику в энергетике, считает эксперт

Россия развивает углеродную тематику в энергетике, считает эксперт - РИА Новости, 02.01.2023

Россия развивает углеродную тематику в энергетике, считает эксперт

ESG и углеродная тематика в России продолжат развиваться в энергетическом секторе - это обусловлено не только законодательством, но и тем, что зеленая повестка... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:39

2023-01-02T09:39

2023-01-02T09:39

экономика

россия

евросоюз

технологии

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ESG и углеродная тематика в России продолжат развиваться в энергетическом секторе - это обусловлено не только законодательством, но и тем, что зеленая повестка значима для партнеров, на которых переориентируется страна, в том числе восточных, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. "Уверен... что ESG и углеродная тематика в РФ продолжат развиваться. Во-первых, есть ряд федеральных законов, которые обеспечивают это развитие, и они не будут отменены, второе - низкоуглеродное развитие - это общемировой тренд, и важность повышения карбоноэффективности есть не только при поставках на европейский, но и на азиатский и иные рынки", - сказал Канищев. При этом в Ассоциации развития возобновляемой энергетики агентству пояснили, что неизбежность трансформации и важность развития низкоуглеродных технологий, равно как и необходимость наращивать инвестиции в ВИЭ, в мире осознали еще в 2010-х годах. Тогда проекты ВИЭ-генерации стали более экономически эффективными, и у компаний возникло желание не зависеть от волатильности нефтяного рынка. "На смену НПЗ приходят заводы по производству зеленого и голубого водорода, а на смену увеличения объемов добычи нефти или газа - активизация усилий в развитии возобновляемой энергетики, устройстве зарядных станций для электромобилей", - сказали в АРВЭ. Канищев в свою очередь отмечает, что углеродный след продукции можно снизить с помощью мероприятий по карбоноэффективности, сокращая энергопотребление процесса производства, или с помощью покупки зеленой энергии. "Второй вариант - то, что используют европейцы, за что платят и расплачиваются, когда нетрадиционные ресурсы не дают необходимой производству мощности", - отметил эксперт. В то же время, на его взгляд, у РФ пока нет достаточных возможностей, чтобы обеспечить внутренний спрос на энергию только из зеленых источников. Он добавляет, что "толчок "зеленой теме" в России дало ожидание ввода трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в ЕС". И хоть ТУР "перестал быть угрозой для российских компаний", нефтяники все равно используют научные методы в этой сфере - увеличивают энергоэффективность и снижают выбросы CO2 на предприятиях.

https://ria.ru/20230102/energetika-1842792982.html

https://ria.ru/20221220/energetika-1839819520.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, евросоюз, технологии