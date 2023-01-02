Рейтинг@Mail.ru
Россия развивает углеродную тематику в энергетике, считает эксперт - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/energetika-1842799683.html
Россия развивает углеродную тематику в энергетике, считает эксперт
Россия развивает углеродную тематику в энергетике, считает эксперт - РИА Новости, 02.01.2023
Россия развивает углеродную тематику в энергетике, считает эксперт
ESG и углеродная тематика в России продолжат развиваться в энергетическом секторе - это обусловлено не только законодательством, но и тем, что зеленая повестка... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:39
2023-01-02T09:39
экономика
россия
евросоюз
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833059871_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_9fb507487984f1eca198c1d32c117c8a.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ESG и углеродная тематика в России продолжат развиваться в энергетическом секторе - это обусловлено не только законодательством, но и тем, что зеленая повестка значима для партнеров, на которых переориентируется страна, в том числе восточных, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. "Уверен... что ESG и углеродная тематика в РФ продолжат развиваться. Во-первых, есть ряд федеральных законов, которые обеспечивают это развитие, и они не будут отменены, второе - низкоуглеродное развитие - это общемировой тренд, и важность повышения карбоноэффективности есть не только при поставках на европейский, но и на азиатский и иные рынки", - сказал Канищев. При этом в Ассоциации развития возобновляемой энергетики агентству пояснили, что неизбежность трансформации и важность развития низкоуглеродных технологий, равно как и необходимость наращивать инвестиции в ВИЭ, в мире осознали еще в 2010-х годах. Тогда проекты ВИЭ-генерации стали более экономически эффективными, и у компаний возникло желание не зависеть от волатильности нефтяного рынка. "На смену НПЗ приходят заводы по производству зеленого и голубого водорода, а на смену увеличения объемов добычи нефти или газа - активизация усилий в развитии возобновляемой энергетики, устройстве зарядных станций для электромобилей", - сказали в АРВЭ. Канищев в свою очередь отмечает, что углеродный след продукции можно снизить с помощью мероприятий по карбоноэффективности, сокращая энергопотребление процесса производства, или с помощью покупки зеленой энергии. "Второй вариант - то, что используют европейцы, за что платят и расплачиваются, когда нетрадиционные ресурсы не дают необходимой производству мощности", - отметил эксперт. В то же время, на его взгляд, у РФ пока нет достаточных возможностей, чтобы обеспечить внутренний спрос на энергию только из зеленых источников. Он добавляет, что "толчок "зеленой теме" в России дало ожидание ввода трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в ЕС". И хоть ТУР "перестал быть угрозой для российских компаний", нефтяники все равно используют научные методы в этой сфере - увеличивают энергоэффективность и снижают выбросы CO2 на предприятиях.
https://ria.ru/20230102/energetika-1842792982.html
https://ria.ru/20221220/energetika-1839819520.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833059871_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd6c979ef20c4bf21e25c8f9607ead1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз, технологии
Экономика, Россия, Евросоюз, Технологии
09:39 02.01.2023
 
Россия развивает углеродную тематику в энергетике, считает эксперт

Глава центра "Ансельм" Канищев: Россия развивает углеродную тематику в энергетике

© Фото : Пресс-служба ВятГУСотрудник лаборатории за работой
Сотрудник лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : Пресс-служба ВятГУ
Сотрудник лаборатории за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. ESG и углеродная тематика в России продолжат развиваться в энергетическом секторе - это обусловлено не только законодательством, но и тем, что зеленая повестка значима для партнеров, на которых переориентируется страна, в том числе восточных, заявил РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев.
"Уверен... что ESG и углеродная тематика в РФ продолжат развиваться. Во-первых, есть ряд федеральных законов, которые обеспечивают это развитие, и они не будут отменены, второе - низкоуглеродное развитие - это общемировой тренд, и важность повышения карбоноэффективности есть не только при поставках на европейский, но и на азиатский и иные рынки", - сказал Канищев.
При этом в Ассоциации развития возобновляемой энергетики агентству пояснили, что неизбежность трансформации и важность развития низкоуглеродных технологий, равно как и необходимость наращивать инвестиции в ВИЭ, в мире осознали еще в 2010-х годах. Тогда проекты ВИЭ-генерации стали более экономически эффективными, и у компаний возникло желание не зависеть от волатильности нефтяного рынка.
"На смену НПЗ приходят заводы по производству зеленого и голубого водорода, а на смену увеличения объемов добычи нефти или газа - активизация усилий в развитии возобновляемой энергетики, устройстве зарядных станций для электромобилей", - сказали в АРВЭ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Вчера, 08:24
В НТИ рассказали о главных трендах энергетики в 2023 году
Канищев в свою очередь отмечает, что углеродный след продукции можно снизить с помощью мероприятий по карбоноэффективности, сокращая энергопотребление процесса производства, или с помощью покупки зеленой энергии. "Второй вариант - то, что используют европейцы, за что платят и расплачиваются, когда нетрадиционные ресурсы не дают необходимой производству мощности", - отметил эксперт. В то же время, на его взгляд, у РФ пока нет достаточных возможностей, чтобы обеспечить внутренний спрос на энергию только из зеленых источников.
Он добавляет, что "толчок "зеленой теме" в России дало ожидание ввода трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в ЕС". И хоть ТУР "перестал быть угрозой для российских компаний", нефтяники все равно используют научные методы в этой сфере - увеличивают энергоэффективность и снижают выбросы CO2 на предприятиях.
Ветроагрегаты крупнейшей в России Кочубеевской ветряной электростанции в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 13:34Новый курс
Есть ли жизнь без CO2: будущее безуглеродной энергетики в России
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала