https://ria.ru/20230102/energetika-1842792982.html

В НТИ рассказали о главных трендах энергетики в 2023 году

В НТИ рассказали о главных трендах энергетики в 2023 году - РИА Новости, 02.01.2023

В НТИ рассказали о главных трендах энергетики в 2023 году

Цифровизация электроэнергетики, реализация первых водородных проектов и массовое внедрение автономных гибридных энергоустановок войдут в тренды энергетики 2023... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T08:24

2023-01-02T08:24

2023-01-02T08:24

экономика

россия

сахалин

дальний восток

национальная технологическая инициатива (нти)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Цифровизация электроэнергетики, реализация первых водородных проектов и массовое внедрение автономных гибридных энергоустановок войдут в тренды энергетики 2023 года в России, поделились мнением с РИА Новости эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ). "Новая практика активного потребления перейдет от пилотных проектов к массовому распространению в России. Эта практика предполагает интеллектуальное управление нагрузками потребителей электроэнергии при помощи системы датчиков и актуаторов, накопителей энергии и регуляторов перетоков мощности", - рассказали Директор инфраструктурного центра EnergyNet Дмитрий Холкин и руководитель аналитического направления Инфраструктурного центра EnergyNet Игорь Чаусов. По их словам, эти технологии позволят существенно оптимизировать затраты на электроснабжение промышленных зданий, магазинов и многоквартирных домов, повысить эффективность использования сетевой инфраструктуры и в будущем обещают совершить переворот в представлении о том, какие генерирующие и сетевые мощности на самом деле необходимы для питания потребителей. Также в НТИ отметили развитие цифровых электрических распредсетей. В частности, они отметили предстоящий в этом году запуск масштабного пилотного проекта по переходу целого района электрической сети (РЭС) в цифровой формат, что позволит повысить в нем надежность и качество электроснабжения и снизить расходы на эксплуатацию сетевого хозяйства. "Это позволит в итоге на практике оценить реальные затраты и эффекты и понять условия масштабного внедрения практики цифровых электрических распределительных сетей в России", - уверены эксперты. Энергокомплексы и водородные проекты Еще один тренд - распространение на труднодоступных территориях России автономных гибридных энергокомплексов. Такие комплексы сочетают в себе ВИЭ с дизельными генераторами и системами накопления энергии. За счет накопителей и регулируемых нагрузок можно сократить потребность в дорогом завозном топливе, а также более чем вдвое снизить стоимость киловатт-часа в изолированных поселениях на Камчатке, Сахалине, в Якутии и других регионах Дальнего Востока и Арктики. "В наступившем году эта практика войдет в стадию тиражирования и начнет массовое распространение, а значит – начнет приносить системный эффект", - считают эксперты. "Начнется активная реализация первых водородных проектов в России. Российская водородная энергетика начнет переходить от слов к делу, а российские водородные технологии выйдут за стены лабораторий и начнут работать в рамках пилотных проектов", - также рассказали в НТИ. Там отметили, что в 2023 году должны появиться водородные полигоны на Ямале и Сахалине, в рамках которых будет запущено более десяти пилотных проектов по производству, хранению, доставке и использованию водорода. "Вектор развития направлен на цифровизацию, которая стала практически синонимом конкурентоспособности — внедрение цифровых технологий позволяет управлять более сложными энергосистемами, открывает доступ к рынкам будущего и значительно улучшает показатели работы отрасли", - заключил еще один эксперт НТИ - замдиректора Центра компетенций по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ Дмитрий Серов.

https://ria.ru/20221220/energetika-1839819520.html

https://ria.ru/20221222/neft-1840669692.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сахалин, дальний восток, национальная технологическая инициатива (нти)