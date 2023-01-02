https://ria.ru/20230102/elki-1842809527.html

В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

В Москве стартовала акция "Елочный круговорот" - РИА Новости, 02.01.2023

В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:10

2023-01-02T11:10

2023-01-02T11:20

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петр бирюков

москва

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С сегодняшнего дня и до 26 февраля в городе будут работать 600 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - рассказал он. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что акция проводится в столице с 2016 года. Отмечается, что в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательное условие – на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

https://ria.ru/20230101/elki-1842716250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год