https://ria.ru/20230102/elki-1842809527.html
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот" - РИА Новости, 02.01.2023
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:10
2023-01-02T11:10
2023-01-02T11:20
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С сегодняшнего дня и до 26 февраля в городе будут работать 600 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - рассказал он. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что акция проводится в столице с 2016 года. Отмечается, что в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательное условие – на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
https://ria.ru/20230101/elki-1842716250.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Новый год
11:10 02.01.2023 (обновлено: 11:20 02.01.2023)
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
В Москве стартовала акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С сегодняшнего дня и до 26 февраля в городе будут работать 600 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - рассказал он.
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что акция проводится в столице с 2016 года.
"Ее главная цель – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. Месторасположение пунктов определяется путем голосования в проекте "Активный гражданин", приемка деревьев осуществляется бесплатно", – пояснил Бирюков.
Отмечается, что в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательное условие – на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.