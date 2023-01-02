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В Москве стартовала акция "Елочный круговорот" - РИА Новости, 02.01.2023
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В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот" - РИА Новости, 02.01.2023
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"
Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:10
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москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
новый год
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С сегодняшнего дня и до 26 февраля в городе будут работать 600 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - рассказал он. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что акция проводится в столице с 2016 года. Отмечается, что в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательное условие – на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, новый год
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва, Новый год
11:10 02.01.2023 (обновлено: 11:20 02.01.2023)
 
В Москве стартовала акция "Елочный круговорот"

В Москве стартовала акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУчастник акции "Ёлочный круговорот" в Москве
Участник акции Ёлочный круговорот в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участник акции "Ёлочный круговорот" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Ежегодная акция по сбору и переработке хвойных деревьев "Елочный круговорот" стартовала в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"С сегодняшнего дня и до 26 февраля в городе будут работать 600 пунктов приема новогодних елей для утилизации, 11 пунктов открыты на природных территориях", - рассказал он.
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1 января, 12:11Религия
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома
В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства отметили, что акция проводится в столице с 2016 года.
"Ее главная цель – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора. Месторасположение пунктов определяется путем голосования в проекте "Активный гражданин", приемка деревьев осуществляется бесплатно", – пояснил Бирюков.
Отмечается, что в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательное условие – на дереве не должно быть новогодней мишуры и украшений. Собранные деревья перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
Акция Елочный круговорот в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 11:09Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМоскваНовый год
 
 
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