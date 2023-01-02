https://ria.ru/20230102/ekonomika-1842788296.html

На Западе назвали три причины стойкости экономики России

На Западе назвали три причины стойкости экономики России - РИА Новости, 02.01.2023

На Западе назвали три причины стойкости экономики России

Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал в эфире шведского телеканала SVT причины устойчивости российской... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T05:33

2023-01-02T05:33

2023-01-02T07:08

в мире

россия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал в эфире шведского телеканала SVT причины устойчивости российской экономики к западным санкциям.Первая причина – это доходы от продажи нефти и газа. Как отметил Беккер, доходы России от продажи энергоресурсов по-прежнему очень высоки.Вторая причина – это действия российского Центробанка, который быстро справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере после введения санкций в отношении банковской системы.Третья причина, по мнению экономиста, - это опыт предыдущих кризисов. Так, российские специалист, которые решали возникшие из-за санкций проблемы, уже пережили ряд экономических кризисов. Он напомнил о кризисе 1998 года, мировом финансовом кризисе 2008-2009 годов, а также о кризисе и сильном падении цен на нефть в 2014-м."Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", - указал эксперт.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html

https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html

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в мире, россия, украина, санкции в отношении россии