Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали три причины стойкости экономики России - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/ekonomika-1842788296.html
На Западе назвали три причины стойкости экономики России
На Западе назвали три причины стойкости экономики России - РИА Новости, 02.01.2023
На Западе назвали три причины стойкости экономики России
Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал в эфире шведского телеканала SVT причины устойчивости российской... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T05:33
2023-01-02T07:08
в мире
россия
украина
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775491189_0:329:2048:1481_1920x0_80_0_0_3a0ceaaba1a6aad7cdaa92da3a950fe4.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал в эфире шведского телеканала SVT причины устойчивости российской экономики к западным санкциям.Первая причина – это доходы от продажи нефти и газа. Как отметил Беккер, доходы России от продажи энергоресурсов по-прежнему очень высоки.Вторая причина – это действия российского Центробанка, который быстро справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере после введения санкций в отношении банковской системы.Третья причина, по мнению экономиста, - это опыт предыдущих кризисов. Так, российские специалист, которые решали возникшие из-за санкций проблемы, уже пережили ряд экономических кризисов. Он напомнил о кризисе 1998 года, мировом финансовом кризисе 2008-2009 годов, а также о кризисе и сильном падении цен на нефть в 2014-м."Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", - указал эксперт.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html
https://ria.ru/20221231/god-1842557160.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775491189_0:277:2048:1813_1920x0_80_0_0_d9f547689e05a57b31b113ac82a6f758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Санкции в отношении России
05:33 02.01.2023 (обновлено: 07:08 02.01.2023)
 
На Западе назвали три причины стойкости экономики России

Экономист Беккер: противостоять санкциям Запада России помогли политика ЦБ и энергоресурсы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер назвал в эфире шведского телеканала SVT причины устойчивости российской экономики к западным санкциям.
Первая причина – это доходы от продажи нефти и газа. Как отметил Беккер, доходы России от продажи энергоресурсов по-прежнему очень высоки.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 19:44
Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива
Вторая причина – это действия российского Центробанка, который быстро справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере после введения санкций в отношении банковской системы.
Третья причина, по мнению экономиста, - это опыт предыдущих кризисов. Так, российские специалист, которые решали возникшие из-за санкций проблемы, уже пережили ряд экономических кризисов. Он напомнил о кризисе 1998 года, мировом финансовом кризисе 2008-2009 годов, а также о кризисе и сильном падении цен на нефть в 2014-м.
"Так что, в некотором смысле, экономические ведомства, которые управляют российской макроэкономикой, прошли через ряд кризисов и знают, что они могут использовать для смягчения последствий потрясений от санкций", - указал эксперт.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
Новогодняя инсталляция у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 08:00Специальная военная операция на Украине
Год великого перелома, который изменил все
 
В миреРоссияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала