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Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме - РИА Новости, 02.01.2023
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Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме
Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме - РИА Новости, 02.01.2023
Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме
Группа итальянских защитников окружающей среды облила в понедельник оранжевой краской фасад здания Сената Республики в Риме, участники акции были задержаны. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:42
2023-01-02T14:42
в мире
рим
парламент италии
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РИМ, 2 янв - РИА Новости. Группа итальянских защитников окружающей среды облила в понедельник оранжевой краской фасад здания Сената Республики в Риме, участники акции были задержаны. По информации новостного канала RaiNews24, пять членов организации "Последнее поколение", были задержаны карабинерами, которые осуществляют охрану сенатского Дворца Мадама. В настоящее время они находятся в полицейском управлении Рима. В распространенном заявлении экоактивистов причиной совершения данной акции названы "отчаяние, вызванное все более тревожными статистическими данными об уже начавшемся климатическом коллапсе, и незаинтересованность мира политики перед лицом того, что может стать крупнейшим геноцидом в истории человечества". В 2022 году члены "Последнего поколения" провели в Риме несколько акций гражданского неповиновения, в частности, они перекрывали движение по столичной кольцевой автодороге и по ряду крупных улиц и проспектов города. Председатель Сената Республики Иньяцио Ла Русса выразил возмущение действиями экоактивистов. По его словам, нет никакого оправдания "акту, который оскорбляет все государственные институты и который только благодаря хладнокровию карабинеров не перерос в насилие". Ла Русса объявил, что созвал во вторник заседание руководящего совета верхней палаты парламента Италии для обсуждения инцидента.
https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html
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в мире, рим, парламент италии
В мире, Рим, Парламент Италии
14:42 02.01.2023
 
Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме

В Риме задержали группу экоактивистов, обливших краской фасад здания итальянского Сената

© Ultima GenerazioneАкция движения Ultima Generazione в Риме, Италия
Акция движения Ultima Generazione в Риме, Италия
© Ultima Generazione
Акция движения Ultima Generazione в Риме, Италия
Читать ria.ru в
РИМ, 2 янв - РИА Новости. Группа итальянских защитников окружающей среды облила в понедельник оранжевой краской фасад здания Сената Республики в Риме, участники акции были задержаны.
По информации новостного канала RaiNews24, пять членов организации "Последнее поколение", были задержаны карабинерами, которые осуществляют охрану сенатского Дворца Мадама. В настоящее время они находятся в полицейском управлении Рима.
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В распространенном заявлении экоактивистов причиной совершения данной акции названы "отчаяние, вызванное все более тревожными статистическими данными об уже начавшемся климатическом коллапсе, и незаинтересованность мира политики перед лицом того, что может стать крупнейшим геноцидом в истории человечества".
В 2022 году члены "Последнего поколения" провели в Риме несколько акций гражданского неповиновения, в частности, они перекрывали движение по столичной кольцевой автодороге и по ряду крупных улиц и проспектов города.
Председатель Сената Республики Иньяцио Ла Русса выразил возмущение действиями экоактивистов. По его словам, нет никакого оправдания "акту, который оскорбляет все государственные институты и который только благодаря хладнокровию карабинеров не перерос в насилие". Ла Русса объявил, что созвал во вторник заседание руководящего совета верхней палаты парламента Италии для обсуждения инцидента.
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