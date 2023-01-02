Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме
В Риме задержали группу экоактивистов, обливших краской фасад здания итальянского Сената
© Ultima GenerazioneАкция движения Ultima Generazione в Риме, Италия
© Ultima Generazione
Акция движения Ultima Generazione в Риме, Италия
РИМ, 2 янв - РИА Новости. Группа итальянских защитников окружающей среды облила в понедельник оранжевой краской фасад здания Сената Республики в Риме, участники акции были задержаны.
По информации новостного канала RaiNews24, пять членов организации "Последнее поколение", были задержаны карабинерами, которые осуществляют охрану сенатского Дворца Мадама. В настоящее время они находятся в полицейском управлении Рима.
8 ноября 2022, 08:00КультураВандалы или активисты? Кто охотится на шедевры в музеях Европы
В распространенном заявлении экоактивистов причиной совершения данной акции названы "отчаяние, вызванное все более тревожными статистическими данными об уже начавшемся климатическом коллапсе, и незаинтересованность мира политики перед лицом того, что может стать крупнейшим геноцидом в истории человечества".
В 2022 году члены "Последнего поколения" провели в Риме несколько акций гражданского неповиновения, в частности, они перекрывали движение по столичной кольцевой автодороге и по ряду крупных улиц и проспектов города.
Председатель Сената Республики Иньяцио Ла Русса выразил возмущение действиями экоактивистов. По его словам, нет никакого оправдания "акту, который оскорбляет все государственные институты и который только благодаря хладнокровию карабинеров не перерос в насилие". Ла Русса объявил, что созвал во вторник заседание руководящего совета верхней палаты парламента Италии для обсуждения инцидента.
25 декабря 2022, 14:49Активисты в ФРГ попытались сорвать рождественское богослужение