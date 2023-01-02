https://ria.ru/20230102/ekoaktivisty-1842838236.html

Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме

Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме - РИА Новости, 02.01.2023

Экоактивисты облили краской фасад здания итальянского Сената в Риме

Группа итальянских защитников окружающей среды облила в понедельник оранжевой краской фасад здания Сената Республики в Риме, участники акции были задержаны. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:42

2023-01-02T14:42

2023-01-02T14:42

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РИМ, 2 янв - РИА Новости. Группа итальянских защитников окружающей среды облила в понедельник оранжевой краской фасад здания Сената Республики в Риме, участники акции были задержаны. По информации новостного канала RaiNews24, пять членов организации "Последнее поколение", были задержаны карабинерами, которые осуществляют охрану сенатского Дворца Мадама. В настоящее время они находятся в полицейском управлении Рима. В распространенном заявлении экоактивистов причиной совершения данной акции названы "отчаяние, вызванное все более тревожными статистическими данными об уже начавшемся климатическом коллапсе, и незаинтересованность мира политики перед лицом того, что может стать крупнейшим геноцидом в истории человечества". В 2022 году члены "Последнего поколения" провели в Риме несколько акций гражданского неповиновения, в частности, они перекрывали движение по столичной кольцевой автодороге и по ряду крупных улиц и проспектов города. Председатель Сената Республики Иньяцио Ла Русса выразил возмущение действиями экоактивистов. По его словам, нет никакого оправдания "акту, который оскорбляет все государственные институты и который только благодаря хладнокровию карабинеров не перерос в насилие". Ла Русса объявил, что созвал во вторник заседание руководящего совета верхней палаты парламента Италии для обсуждения инцидента.

https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html

https://ria.ru/20221225/bogosluzhenie-1841212821.html

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в мире, рим, парламент италии