https://ria.ru/20230102/eda-1842815654.html

Российские муфтии посоветовали не переедать в каникулярное время

Российские муфтии посоветовали не переедать в каникулярное время - РИА Новости, 02.01.2023

Российские муфтии посоветовали не переедать в каникулярное время

Представители духовных управлений мусульман пожелали соотечественникам контролировать себя за столом во время длинных новогодних каникул. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:07

2023-01-02T12:07

2023-01-02T12:07

религия

религия

исмаил бердиев

альбир крганов

рушан аббясов

новый год

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Представители духовных управлений мусульман пожелали соотечественникам контролировать себя за столом во время длинных новогодних каникул. "В каникулярное время, например в новогодний период, есть большой соблазн съесть как можно больше, люди расслаблены: на работу ходить не надо, наступил праздник, приходят гости, а столы накрыты. Но мои пожелания - не переедать, а контролировать процесс употребления пищи", - рассказал РИА Новости председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев. Он посоветовал единоверцам бережно обращаться с продуктами. "В нашей религии есть понятие "исраф" (расточительство). Исраф относится не только к еде, но и времени, отношениям. Берегите себя и близких, не теряйте времени даром, не выбрасывайте еду – лучше накормите бедных и неимущих. Они точно знают, что такое голод", - сообщил Бердиев. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов также призвал к бережному отношению к пище. "На Новый год готовят многочисленные салаты, набирают в магазинах кучу полуфабрикатов, варят и парят. А потом из съеденного оказывается процентов пятьдесят, а еще пятьдесят процентов выбрасывают. Это грех. Остерегайтесь этого, не гневите Всевышнего", - сказал он. Религиозный деятель сообщил, что при покупке продуктов питания необходимо "контролировать все и вся". "Берите столько и только, что вы способны употребить", - сообщил Крганов. Зампред Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов посоветовал единоверцам следить за диетой и не особо увлекаться праздничными яствами. "Татарские пироги особенно калорийны, и было бы правильно после застолий встать на лыжи или взять коньки и поехать в спортивный комплекс. Можно просто погулять в парке или зимнем лесу", - сказал он. Имам-хатыб казанской мечети "Гаиля" Рустем Хайруллин напомнил, что есть изречение пророка Мухаммеда о том, чтобы мы не переедали: "Желудок делится на три части – одна из них для еды, вторая – для жидкостей, например, чая, а третья для воздуха". "Поэтому в каникулы, когда вся семья в сборе и много еды на столе, моя просьба - не переедать", - сообщил он РИА Новости. Он сказал, что есть и народная поговорка "Мы есть то, что мы едим". "Не усердствуйте за столом, не теряйте контроль", - отметил Хайруллин.

https://ria.ru/20230102/uborka-1842812664.html

https://ria.ru/20230102/kanikuly-1842802484.html

https://ria.ru/20230101/elki-1842716250.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, исмаил бердиев, альбир крганов, рушан аббясов, новый год