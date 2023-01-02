https://ria.ru/20230102/dtp-1842817013.html

На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей

На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 02.01.2023

На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей

Сразу семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в Москве, движение не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:19

2023-01-02T12:19

2023-01-02T12:28

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842819098_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_13aad2df81117b345b888ffe71fde736.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сразу семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в Москве, движение не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Шмитовском проезде в районе дома 34 столкнулись семь автомобилей. Движение в районе аварии не затруднено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Ранее в понедельник в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в городе ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы.

https://ria.ru/20230102/dtp-1842814958.html

https://ria.ru/20221230/dtp-1842551217.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва