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На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 02.01.2023
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На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей
На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 02.01.2023
На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей
Сразу семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в Москве, движение не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:19
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происшествия
москва
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сразу семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в Москве, движение не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Шмитовском проезде в районе дома 34 столкнулись семь автомобилей. Движение в районе аварии не затруднено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Ранее в понедельник в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в городе ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
12:19 02.01.2023 (обновлено: 12:28 02.01.2023)
 
На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей

На Шмитовском проезде в районе дома 34 в Москве столкнулись семь автомобилей

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием семи автомобилей в Шмитовском проезде в Москве
Последствия ДТП с участием семи автомобилей в Шмитовском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия ДТП с участием семи автомобилей в Шмитовском проезде в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сразу семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в Москве, движение не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На Шмитовском проезде в районе дома 34 столкнулись семь автомобилей. Движение в районе аварии не затруднено", - говорится в сообщении.
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