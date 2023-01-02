https://ria.ru/20230102/dtp-1842817013.html
На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей
На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 02.01.2023
На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей
Сразу семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в Москве, движение не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:19
2023-01-02T12:19
2023-01-02T12:28
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сразу семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в Москве, движение не затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На Шмитовском проезде в районе дома 34 столкнулись семь автомобилей. Движение в районе аварии не затруднено", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Ранее в понедельник в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в городе ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы.
https://ria.ru/20230102/dtp-1842814958.html
https://ria.ru/20221230/dtp-1842551217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
12:19 02.01.2023 (обновлено: 12:28 02.01.2023)
На Шмитовском проезде в Москве столкнулись семь автомобилей
На Шмитовском проезде в районе дома 34 в Москве столкнулись семь автомобилей
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Сразу семь автомобилей столкнулись на Шмитовском проезде в Москве, движение не затруднено, сообщается в телеграм-канале
столичного дептранса.
"На Шмитовском проезде в районе дома 34 столкнулись семь автомобилей. Движение в районе аварии не затруднено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее в понедельник в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в городе ожидаются колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что будет способствовать образованию гололедицы.