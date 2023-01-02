https://ria.ru/20230102/dtp-1842795915.html

В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб

В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб - РИА Новости, 02.01.2023

В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб

Житель Башкирии без водительских прав за рулём отечественной машины сбил трёх пешеходов, один из которых скончался, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:11

2023-01-02T09:11

2023-01-02T09:11

происшествия

авто

республика башкортостан

уфа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

УФА, 2 янв - РИА Новости. Житель Башкирии без водительских прав за рулём отечественной машины сбил трёх пешеходов, один из которых скончался, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов. По его данным, 1 января около 23.00 (21.00 мск) в посёлке Иглино на улице Ленина 18-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на трёх пешеходов, которые шли по правой обочине. "В результате ДТП 18-летний пешеход, житель Уфы, от полученных травм скончался на месте происшествия. С различными травмами были госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень", - написал Севастьянов в своем телеграм-канале. Он отметил, что водитель не имел водительских прав. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство. Башкирская прокуратура организовала проверку. "Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествие выезжал заместитель прокурора Иглинского района Тагир Аслаев", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20221228/doklad-1841990392.html

республика башкортостан

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, республика башкортостан, уфа