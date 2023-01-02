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В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб - РИА Новости, 02.01.2023
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В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб
В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб - РИА Новости, 02.01.2023
В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб
Житель Башкирии без водительских прав за рулём отечественной машины сбил трёх пешеходов, один из которых скончался, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:11
2023-01-02T09:11
происшествия
авто
республика башкортостан
уфа
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УФА, 2 янв - РИА Новости. Житель Башкирии без водительских прав за рулём отечественной машины сбил трёх пешеходов, один из которых скончался, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов. По его данным, 1 января около 23.00 (21.00 мск) в посёлке Иглино на улице Ленина 18-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на трёх пешеходов, которые шли по правой обочине. "В результате ДТП 18-летний пешеход, житель Уфы, от полученных травм скончался на месте происшествия. С различными травмами были госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень", - написал Севастьянов в своем телеграм-канале. Он отметил, что водитель не имел водительских прав. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство. Башкирская прокуратура организовала проверку. "Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествие выезжал заместитель прокурора Иглинского района Тагир Аслаев", - сообщает надзорное ведомство.
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происшествия, авто, республика башкортостан, уфа
Происшествия, Авто, Республика Башкортостан, Уфа
09:11 02.01.2023
 
В Башкирии водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб

В Башкирии 18-летний водитель без прав сбил трех пешеходов, один из которых погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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УФА, 2 янв - РИА Новости. Житель Башкирии без водительских прав за рулём отечественной машины сбил трёх пешеходов, один из которых скончался, сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.
По его данным, 1 января около 23.00 (21.00 мск) в посёлке Иглино на улице Ленина 18-летний местный житель за рулём "Лады Гранта" не справившись с управлением, допустил занос автомобиля с последующим наездом на трёх пешеходов, которые шли по правой обочине.
"В результате ДТП 18-летний пешеход, житель Уфы, от полученных травм скончался на месте происшествия. С различными травмами были госпитализированы 17-летняя девушка и 18-летний парень", - написал Севастьянов в своем телеграм-канале.
Он отметил, что водитель не имел водительских прав. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.
Башкирская прокуратура организовала проверку. "Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествие выезжал заместитель прокурора Иглинского района Тагир Аслаев", - сообщает надзорное ведомство.
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