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В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках

В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 02.01.2023

В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, а также 3 снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T16:44

2023-01-02T16:44

2023-01-02T18:02

специальная военная операция на украине

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кременная

украина

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, а также 3 снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой народной республики, Скельки Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области.

донецкая народная республика

россия

кременная

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области. 2023-01-02T16:44 true PT3M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, кременная, украина, вооруженные силы украины, видео