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В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках
В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 02.01.2023
В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, а также 3 снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:44
2023-01-02T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
кременная
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, а также 3 снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой народной республики, Скельки Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области.
донецкая народная республика
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кременная
украина
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
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в мире, донецкая народная республика, россия, кременная, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Кременная, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, а также 3 снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
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16:44 02.01.2023 (обновлено: 18:02 02.01.2023)
 
В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках

Минобороны: российская ПВО сбила 15 дронов ВСУ и три снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган"

© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНРУдарный беспилотный летательный аппарат ВСУ
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : пресс-служба Народной милиции ЛНР
Ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, а также 3 снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой народной республики, Скельки Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияКременнаяУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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