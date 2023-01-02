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В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках
В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках - РИА Новости, 02.01.2023
В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, а также 3 снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T16:44
2023-01-02T16:44
2023-01-02T18:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, а также 3 снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской народной республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой народной республики, Скельки Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО было перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области.
донецкая народная республика
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Лиман, Кременная, Площанка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Петровское, Новогнатовка, Николаевка Донецкой Народной Республики, Скельки, Очеретоватое Запорожской области, Рубановка и Лопатки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное Донецкой Народной Республики и Раденск Херсонской области.
2023-01-02T16:44
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PT3M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:44 02.01.2023 (обновлено: 18:02 02.01.2023)
В Минобороны сообщили о 15 сбитых украинских беспилотниках
Минобороны: российская ПВО сбила 15 дронов ВСУ и три снаряда РСЗО "Ольха" и "Ураган"