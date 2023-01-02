https://ria.ru/20230102/donetsk-1842882178.html
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T23:01
2023-01-02T23:01
2023-01-02T23:01
специальная военная операция на украине
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донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230102/spetsoperatsiya-1840480473.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда натовского калибра