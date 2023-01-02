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Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения - РИА Новости, 02.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/donetsk-1842814735.html
Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения
Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения - РИА Новости, 02.01.2023
Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения
По меньшей мере 15 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:59
2023-01-02T15:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 15 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, сегодня украинские войска уже несколько раз обстреляли снарядами калибра 155 миллиметров сам город, а также Макеевку и Горловку. Такая артиллерия применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также Киев получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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Влада Копылова
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
11:59 02.01.2023 (обновлено: 15:00 02.01.2023)
 
Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения

Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ
Здание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Здание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 15 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Обесточено 84 трансформаторных подстанций, остановлены 33 котельные. Без энергоснабжения 15 700 абонентов. Также обесточен Петровский водоузел", — говорится в заявлении.

ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, сегодня украинские войска уже несколько раз обстреляли снарядами калибра 155 миллиметров сам город, а также Макеевку и Горловку.
Такая артиллерия применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также Киев получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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