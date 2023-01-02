https://ria.ru/20230102/donetsk-1842814735.html

Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения

Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения - РИА Новости, 02.01.2023

Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения

По меньшей мере 15 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:59

2023-01-02T11:59

2023-01-02T15:00

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842730874_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_ee0277b481e0b1455cb5aced9f53b73a.jpg

ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 15 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, сегодня украинские войска уже несколько раз обстреляли снарядами калибра 155 миллиметров сам город, а также Макеевку и Горловку. Такая артиллерия применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также Киев получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, происшествия