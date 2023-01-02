11:59 02.01.2023 (обновлено: 15:00 02.01.2023)
Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения
Более 15 тысяч абонентов Донецка остались без энергоснабжения из-за обстрела ВСУ
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ
Здание, пострадавшее в результате ночного обстрела Донецка артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 15 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Обесточено 84 трансформаторных подстанций, остановлены 33 котельные. Без энергоснабжения 15 700 абонентов. Также обесточен Петровский водоузел", — говорится в заявлении.
ВСУ постоянно наносят удары по Донецку. В частности, сегодня украинские войска уже несколько раз обстреляли снарядами калибра 155 миллиметров сам город, а также Макеевку и Горловку.
Такая артиллерия применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также Киев получил немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.