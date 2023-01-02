https://ria.ru/20230102/donetsk-1842810806.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов - РИА Новости, 02.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов
Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ударив по трем районам города, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:24
2023-01-02T11:24
2023-01-02T11:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ударив по трем районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.55 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - отмечается в телеграм-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/mi-8-1842731972.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
11:24 02.01.2023 (обновлено: 11:33 02.01.2023)
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов натовского калибра