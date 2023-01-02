https://ria.ru/20230102/donetsk-1842810806.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов

Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ударив по трем районам города, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:24

2023-01-02T11:24

2023-01-02T11:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, ударив по трем районам города, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.00 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.55 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - отмечается в телеграм-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/mi-8-1842731972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика