https://ria.ru/20230102/donetsk-1842806399.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.01.2023

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска утром в понедельник дважды обстреляли Донецк за 20 минут, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:46

2023-01-02T10:46

2023-01-02T11:02

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник дважды обстреляли Донецк за 20 минут, выпустив 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам города, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.10 - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.30 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842775193.html

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

в мире, донецк, донецкая народная республика