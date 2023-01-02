22:23 02.01.2023 (обновлено: 22:32 02.01.2023)
СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена
Daily Mail: Минюст США скрывает документы о связях сына и брата Байдена с КНР и Украиной
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Американский минюст пытается предотвратить раскрытие документов с "чувствительной" информацией, касающейся сделок сына и брата президента США Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, пишет газета Daily Mail со ссылкой на юриста из Колорадо Кевина Эванса.
"Министерство юстиции пытается предотвратить раскрытие 400 страниц чувствительных документов по сделкам Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, притворяясь, будто их не существует", - говорится в публикации.
Сообщается, что Эванс подал иск против минюста еще в марте, после того, как ведомство отказалось удовлетворить его запрос по предоставлению соответствующих данных на основании федерального закона о свободе информации.
"Государственные юристы сперва признавали наличие не менее чем 400 страниц "потенциально релевантных" документов, но теперь пытаются уйти от этого, утверждая, что им "нечего подтвердить или опровергнуть" в отношении записей, удовлетворяющих его запрос", - пишет газета со ссылкой на слова Эванса.
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Также отмечается, что ранее в американском издании Business Insider появлялась информация о планах Администрации национальных архивов и записей США опубликовать внутренние документы времен президентства Барака Обамы, которые содержат сведения о связях Хантера с украинской газовой компанией "Бурисма", где сын, на тот момент, вице-президента Джо Байдена получал зарплату 83 тысячи долларов в месяц.
Сообщается, что администрация Байдена может наложить вето на публикацию архивных документов до 2029, и, как ожидается, должна принять решение до февраля 2023 года.
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