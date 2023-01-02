Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/dokumenty-1842879897.html
СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена
СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена - РИА Новости, 02.01.2023
СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена
Американский минюст пытается предотвратить раскрытие документов с "чувствительной" информацией, касающейся сделок сына и брата президента США Хантера и Джима... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:23
2023-01-02T22:32
в мире
джо байден
сша
китай
россия
хантер байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Американский минюст пытается предотвратить раскрытие документов с "чувствительной" информацией, касающейся сделок сына и брата президента США Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, пишет газета Daily Mail со ссылкой на юриста из Колорадо Кевина Эванса. Сообщается, что Эванс подал иск против минюста еще в марте, после того, как ведомство отказалось удовлетворить его запрос по предоставлению соответствующих данных на основании федерального закона о свободе информации. "Государственные юристы сперва признавали наличие не менее чем 400 страниц "потенциально релевантных" документов, но теперь пытаются уйти от этого, утверждая, что им "нечего подтвердить или опровергнуть" в отношении записей, удовлетворяющих его запрос", - пишет газета со ссылкой на слова Эванса. Также отмечается, что ранее в американском издании Business Insider появлялась информация о планах Администрации национальных архивов и записей США опубликовать внутренние документы времен президентства Барака Обамы, которые содержат сведения о связях Хантера с украинской газовой компанией "Бурисма", где сын, на тот момент, вице-президента Джо Байдена получал зарплату 83 тысячи долларов в месяц. Сообщается, что администрация Байдена может наложить вето на публикацию архивных документов до 2029, и, как ожидается, должна принять решение до февраля 2023 года.
https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html
https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_105:0:2378:1705_1920x0_80_0_0_dd7c525ca535da7a8eb4ac1b51984f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, сша, китай, россия, хантер байден
В мире, Джо Байден, США, Китай, Россия, Хантер Байден
22:23 02.01.2023 (обновлено: 22:32 02.01.2023)
 
СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена

Daily Mail: Минюст США скрывает документы о связях сына и брата Байдена с КНР и Украиной

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Американский минюст пытается предотвратить раскрытие документов с "чувствительной" информацией, касающейся сделок сына и брата президента США Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, пишет газета Daily Mail со ссылкой на юриста из Колорадо Кевина Эванса.
"Министерство юстиции пытается предотвратить раскрытие 400 страниц чувствительных документов по сделкам Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, притворяясь, будто их не существует", - говорится в публикации.
Сообщается, что Эванс подал иск против минюста еще в марте, после того, как ведомство отказалось удовлетворить его запрос по предоставлению соответствующих данных на основании федерального закона о свободе информации.
"Государственные юристы сперва признавали наличие не менее чем 400 страниц "потенциально релевантных" документов, но теперь пытаются уйти от этого, утверждая, что им "нечего подтвердить или опровергнуть" в отношении записей, удовлетворяющих его запрос", - пишет газета со ссылкой на слова Эванса.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября 2022, 23:33
СМИ: следствие собрало доказательства для обвинения Хантера Байдена
Также отмечается, что ранее в американском издании Business Insider появлялась информация о планах Администрации национальных архивов и записей США опубликовать внутренние документы времен президентства Барака Обамы, которые содержат сведения о связях Хантера с украинской газовой компанией "Бурисма", где сын, на тот момент, вице-президента Джо Байдена получал зарплату 83 тысячи долларов в месяц.
Сообщается, что администрация Байдена может наложить вето на публикацию архивных документов до 2029, и, как ожидается, должна принять решение до февраля 2023 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 21:42
Республиканцы пообещали привлечь Байдена к ответственности
 
В миреДжо БайденСШАКитайРоссияХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала