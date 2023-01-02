https://ria.ru/20230102/dokumenty-1842879897.html

СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена

СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена - РИА Новости, 02.01.2023

СМИ: Минюст США скрывает документы с данными о сделках сына и брата Байдена

Американский минюст пытается предотвратить раскрытие документов с "чувствительной" информацией, касающейся сделок сына и брата президента США Хантера и Джима... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T22:23

2023-01-02T22:23

2023-01-02T22:32

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Американский минюст пытается предотвратить раскрытие документов с "чувствительной" информацией, касающейся сделок сына и брата президента США Хантера и Джима Байденов с Китаем, Россией и Украиной, пишет газета Daily Mail со ссылкой на юриста из Колорадо Кевина Эванса. Сообщается, что Эванс подал иск против минюста еще в марте, после того, как ведомство отказалось удовлетворить его запрос по предоставлению соответствующих данных на основании федерального закона о свободе информации. "Государственные юристы сперва признавали наличие не менее чем 400 страниц "потенциально релевантных" документов, но теперь пытаются уйти от этого, утверждая, что им "нечего подтвердить или опровергнуть" в отношении записей, удовлетворяющих его запрос", - пишет газета со ссылкой на слова Эванса. Также отмечается, что ранее в американском издании Business Insider появлялась информация о планах Администрации национальных архивов и записей США опубликовать внутренние документы времен президентства Барака Обамы, которые содержат сведения о связях Хантера с украинской газовой компанией "Бурисма", где сын, на тот момент, вице-президента Джо Байдена получал зарплату 83 тысячи долларов в месяц. Сообщается, что администрация Байдена может наложить вето на публикацию архивных документов до 2029, и, как ожидается, должна принять решение до февраля 2023 года.

https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html

https://ria.ru/20221229/bayden-1842353350.html

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в мире, джо байден, сша, китай, россия, хантер байден