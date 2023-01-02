https://ria.ru/20230102/dobrovoltsy-1842862867.html

Добровольцы рассказали, почему пришли в "Вагнер" до окончания праздников

Добровольцы рассказали, почему пришли в "Вагнер" до окончания праздников - РИА Новости, 02.01.2023

Добровольцы рассказали, почему пришли в "Вагнер" до окончания праздников

Откладывать можно вечно, а помогать своей стране надо уже сейчас - так объяснили добровольцы свое решение приехать в центр подготовки "Вагнер" 31 декабря, не... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T18:38

2023-01-02T18:38

2023-01-02T19:58

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чвк "вагнер"

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МОЛЬКИНО (Краснодарский край), 2 янв - РИА Новости. Откладывать можно вечно, а помогать своей стране надо уже сейчас - так объяснили добровольцы свое решение приехать в центр подготовки "Вагнер" 31 декабря, не дожидаясь окончания праздников. В тренировочный центр группы "Вагнер" в селе Молькино Краснодарского края накануне празднования Нового года, 31 декабря, приехали около трёх десятков новобранцев, передает корреспондент РИА Новости из центра. По их словам, друг с другом они не сговаривались и вообще не были знакомы, а приезд в символическую дату оказался случаен - каждый добирался из разных регионов России два-три дня. "Откладывать можно вечно, а мы нужны уже сейчас", - объяснил один из добровольцев, почему решил приехать в центр, не дожидаясь окончания праздников. "Здесь Красноярск, Новосибирск, даже Хабаровск. У кого-то дорога заняла четыре-пять дней", - рассказали они. Один из добровольцев приехал из Новосибирска - там он занимал пост директора представительства фирмы по продаже электрооборудования. В армии раньше не служил, но зато увлекается охотой, представление об оружии имеет. "Автомат держу в руках третий или четвёртый раз в жизни. Но здесь хорошие инструкторы, все очень хорошо и досконально объясняют", - рассказал он. По его словам, от инструкторов "он ожидал худшего" и был приятно удивлён их уровнем. Страха перед поездкой не было, больше волнуется за оставшуюся в Новосибирске жену. "Настало время послужить своей стране", - пояснил он своё желание приехать. По его словам, встречать Новый год не с семьей, а в кругу таких же добровольцев - это "большая честь и радость" для него, настроение на душе праздничное. Прибывающие в Молькино добровольцы проходят экзамен на физическую подготовку, с ними проводят собеседование, выясняя их мотивы. Служба безопасности проверяет их прошлое, и только после такого "сита", их зачисляют в курсанты, пояснили РИА Новости в центре.

https://ria.ru/20230102/vagner-1842816428.html

https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html

https://ria.ru/20230101/dobrovoltsy-1842747723.html

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Добровольцы в центре подготовки "Вагнер" Добровольцы прибывают в центр подготовки «Вагнер» даже в праздники. Они объяснили корреспонденту РИА Новости, почему не стали отмечать Новый год в кругу семьи: откладывать можно вечно, а помогать своей стране надо уже сейчас 2023-01-02T18:38 true PT1M54S

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Наталья Макарова

общество, новосибирск, краснодарский край, россия, чвк "вагнер"