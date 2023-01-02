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Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля
Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля - РИА Новости, 02.01.2023
Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля
Международный аэропорт Дамаска, вышедший из строя из-за израильских ракетных ударов, возобновляет работу в понедельник в 09.00 (10.00 мск), сообщает... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:23
2023-01-02T09:23
2023-01-02T09:23
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска, вышедший из строя из-за израильских ракетных ударов, возобновляет работу в понедельник в 09.00 (10.00 мск), сообщает министерство транспорта Сирии. Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что из-за израильской ракетной атаки двое сирийских военных погибли, двое получили ранения, также прекратил работу международный аэропорт Дамаска. "Международный аэропорт Дамаска возвращается к работе, авиарейсы возобновляются начиная с 09.00 сегодняшнего утра", - говорится в заявлении минтранса Сирии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), Сирия, Израиль
Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля
Аэропорт Дамаска возобновляет работу, прерванную после ракетной атаки Израиля
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска, вышедший из строя из-за израильских ракетных ударов, возобновляет работу в понедельник в 09.00 (10.00 мск), сообщает министерство транспорта Сирии.
Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что из-за израильской ракетной атаки двое сирийских военных погибли, двое получили ранения, также прекратил работу международный аэропорт Дамаска.
"Международный аэропорт Дамаска возвращается к работе, авиарейсы возобновляются начиная с 09.00 сегодняшнего утра", - говорится в заявлении минтранса Сирии.