https://ria.ru/20230102/damask-1842797209.html

Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля

Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля - РИА Новости, 02.01.2023

Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля

Международный аэропорт Дамаска, вышедший из строя из-за израильских ракетных ударов, возобновляет работу в понедельник в 09.00 (10.00 мск), сообщает... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:23

2023-01-02T09:23

2023-01-02T09:23

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дамаск (город)

сирия

израиль

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска, вышедший из строя из-за израильских ракетных ударов, возобновляет работу в понедельник в 09.00 (10.00 мск), сообщает министерство транспорта Сирии. Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что из-за израильской ракетной атаки двое сирийских военных погибли, двое получили ранения, также прекратил работу международный аэропорт Дамаска. "Международный аэропорт Дамаска возвращается к работе, авиарейсы возобновляются начиная с 09.00 сегодняшнего утра", - говорится в заявлении минтранса Сирии.

https://ria.ru/20230101/krizis-1842729822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дамаск (город), сирия, израиль