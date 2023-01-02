Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/damask-1842797209.html
Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля
Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля - РИА Новости, 02.01.2023
Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля
Международный аэропорт Дамаска, вышедший из строя из-за израильских ракетных ударов, возобновляет работу в понедельник в 09.00 (10.00 мск), сообщает... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:23
2023-01-02T09:23
в мире
дамаск (город)
сирия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578062077_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_118ce57ba419caf3a4a63902ccbc1998.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска, вышедший из строя из-за израильских ракетных ударов, возобновляет работу в понедельник в 09.00 (10.00 мск), сообщает министерство транспорта Сирии. Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что из-за израильской ракетной атаки двое сирийских военных погибли, двое получили ранения, также прекратил работу международный аэропорт Дамаска. "Международный аэропорт Дамаска возвращается к работе, авиарейсы возобновляются начиная с 09.00 сегодняшнего утра", - говорится в заявлении минтранса Сирии.
https://ria.ru/20230101/krizis-1842729822.html
дамаск (город)
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578062077_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_595218683d0d99aae88c5e71d2a4d972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), Сирия, Израиль
09:23 02.01.2023
 
Аэропорт Дамаска возобновляет работу после ударов Израиля

Аэропорт Дамаска возобновляет работу, прерванную после ракетной атаки Израиля

© РИА НовостиАэропорт в Дамаске
Аэропорт в Дамаске - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости
Аэропорт в Дамаске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска, вышедший из строя из-за израильских ракетных ударов, возобновляет работу в понедельник в 09.00 (10.00 мск), сообщает министерство транспорта Сирии.
Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что из-за израильской ракетной атаки двое сирийских военных погибли, двое получили ранения, также прекратил работу международный аэропорт Дамаска.
"Международный аэропорт Дамаска возвращается к работе, авиарейсы возобновляются начиная с 09.00 сегодняшнего утра", - говорится в заявлении минтранса Сирии.
Израильские военные на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
1 января, 14:35
В Британии рассказали, развития каких конфликтов ждать в 2023 году
 
В миреДамаск (город)СирияИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала