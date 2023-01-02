https://ria.ru/20230102/bryansk-1842788627.html

В Брянской области украинский беспилотник повредил энергообъект

В Брянской области украинский беспилотник повредил энергообъект - РИА Новости, 02.01.2023

В Брянской области украинский беспилотник повредил энергообъект

Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T06:03

2023-01-02T06:03

2023-01-02T07:28

специальная военная операция на украине

александр богомаз

климовский район

брянская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль. В Клинцовском районе 29 декабря ПВО сбила несколько беспилотников, разрушений и пострадавших не былоВ Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://radiosputnik.ria.ru/20230101/bespilotniki-1842735174.html

климовский район

брянская область

украина

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александр богомаз, климовский район, брянская область, украина, вооруженные силы украины