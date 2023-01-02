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В Брянской области украинский беспилотник повредил энергообъект - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/bryansk-1842788627.html
В Брянской области украинский беспилотник повредил энергообъект
В Брянской области украинский беспилотник повредил энергообъект - РИА Новости, 02.01.2023
В Брянской области украинский беспилотник повредил энергообъект
Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T06:03
2023-01-02T07:28
специальная военная операция на украине
александр богомаз
климовский район
брянская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль. В Клинцовском районе 29 декабря ПВО сбила несколько беспилотников, разрушений и пострадавших не былоВ Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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климовский район
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александр богомаз, климовский район, брянская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александр Богомаз, Климовский район, Брянская область, Украина, Вооруженные силы Украины
06:03 02.01.2023 (обновлено: 07:28 02.01.2023)
 
В Брянской области украинский беспилотник повредил энергообъект

Губернатор Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ атаковал Климовский район Брянской области

© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Климовском районе Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Климовском районе Брянской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© Фото : @avbogomaz / Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Климовском районе Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Районы Брянской области, находящиеся в непосредственной близости от границы с Украиной, постоянно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Так, в середине декабря падение обломков ракет нарушило энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы. А 20 декабря украинские боевики обстреляли Суземский район, там также было нарушено энергоснабжение и получили повреждения железнодорожные пути. В тот же день беспилотник атаковал территорию РЭС в Трубчевском районе, тогда было разрушено административное здание и поврежден автомобиль. В Клинцовском районе 29 декабря ПВО сбила несколько беспилотников, разрушений и пострадавших не было
В Брянской области действует "желтый" уровень террористической опасности. Он предполагает усиление работы спецслужб, гражданам рекомендуется проявлять бдительность.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр БогомазКлимовский районБрянская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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