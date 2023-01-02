https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842835946.html

Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском

Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском - РИА Новости, 02.01.2023

Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском

Российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T14:26

2023-01-02T14:26

2023-01-02T15:03

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

происшествия

владимир путин

россия

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале.В результате инцидента жертв и разрушений нет. Власти попросили людей сохранять спокойствие.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

https://radiosputnik.ria.ru/20230102/vasilevka-1842825657.html

https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842807234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

бердянск, запорожская область, происшествия, владимир путин, россия, запорожская аэс