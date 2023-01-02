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Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842835946.html
Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском
Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском - РИА Новости, 02.01.2023
Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском
Российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T14:26
2023-01-02T15:03
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
происшествия
владимир путин
россия
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале.В результате инцидента жертв и разрушений нет. Власти попросили людей сохранять спокойствие.Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
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бердянск, запорожская область, происшествия, владимир путин, россия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Происшествия, Владимир Путин, Россия, Запорожская АЭС
14:26 02.01.2023 (обновлено: 15:03 02.01.2023)
 
Силы ПВО сбили разведывательный беспилотник под Бердянском

ПВО России сбила разведывательный беспилотник под Бердянском, никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны сбила разведывательный беспилотный летательный аппарат под Бердянском в Запорожской области, сообщила администрация города в Telegram-канале.

"Сегодня в районе 13:40 расчетом ПВО ВС РФ в 35 километрах севернее города был замечен и уничтожен разведывательный БЛА кустарного производства", — говорится в публикации.

В результате инцидента жертв и разрушений нет. Власти попросили людей сохранять спокойствие.
Ситуация на линии фронта в Запорожской области остается тревожной: уже несколько недель там ожидают наступления украинских войск, хотя на сегодня обстановка стабильная. Как сообщала администрация региона в конце октября, Энергодар с Запорожской АЭС, а также Мелитополь и Бердянск могут стать основными направлениями возможной атаки.
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Освобожденные территории Запорожской области стали российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение к России. Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик.
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Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьПроисшествияВладимир ПутинРоссияЗапорожская АЭС
 
 
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