https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842807234.html

Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу - РИА Новости, 02.01.2023

Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Воронежа, сообщили местные власти. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:52

2023-01-02T10:52

2023-01-02T13:24

специальная военная операция на украине

украина

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 2 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Воронежа, сообщили местные власти.По предварительным данным, дрон направлялся к городу со стороны Украины.Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле нет. Ситуация находится под контролем.Украинские военные неоднократно пытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. В частности, сегодня утром обстрелу подвергся Климовский район Брянской области. В результате повреждения получил объект энергоснабжения, в поселке пропало электричество. Помимо этого, украинские дроны пытались наносить удары в Курской, Орловской, Саратовской и Рязанской областях, а также в Крыму. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221220/dron-1839882947.html

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воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, воронеж, происшествия