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Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу - РИА Новости, 02.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230102/bespilotnik-1842807234.html
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу - РИА Новости, 02.01.2023
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу
Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Воронежа, сообщили местные власти. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T10:52
2023-01-02T13:24
специальная военная операция на украине
украина
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Воронежа, сообщили местные власти.По предварительным данным, дрон направлялся к городу со стороны Украины.Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле нет. Ситуация находится под контролем.Украинские военные неоднократно пытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. В частности, сегодня утром обстрелу подвергся Климовский район Брянской области. В результате повреждения получил объект энергоснабжения, в поселке пропало электричество. Помимо этого, украинские дроны пытались наносить удары в Курской, Орловской, Саратовской и Рязанской областях, а также в Крыму. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221220/dron-1839882947.html
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украина, воронеж, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Воронеж, Происшествия
10:52 02.01.2023 (обновлено: 13:24 02.01.2023)
 
Украинский беспилотник сбили на подлете к Воронежу

Запущенный с территории Украины разведывательный беспилотник сбили на подлете к Воронежу

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Украинский беспилотник
Украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer /
Украинский беспилотник. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник вблизи Воронежа, сообщили местные власти.
По предварительным данным, дрон направлялся к городу со стороны Украины.
"Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины", — говорится в заявлении.
Уточняется, что пострадавших и разрушений на земле нет. Ситуация находится под контролем.
Украинские военные неоднократно пытались атаковать объекты на территории России при помощи беспилотников. В частности, сегодня утром обстрелу подвергся Климовский район Брянской области. В результате повреждения получил объект энергоснабжения, в поселке пропало электричество. Помимо этого, украинские дроны пытались наносить удары в Курской, Орловской, Саратовской и Рязанской областях, а также в Крыму.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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