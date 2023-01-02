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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной - РИА Новости, 02.01.2023
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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной - РИА Новости, 02.01.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:35
2023-01-02T22:59
происшествия
россия
служба безопасности украины
центральный банк рф (цб рф)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
эльвира набиуллина
украина
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По информации из открытых источников, СБУ инкриминирует Набиуллиной "финансирование военных группировок страны-агрессора", организацию введения рублевой зоны в новых регионах РФ. По сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны, отметили в СК РФ."В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.
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происшествия, россия, служба безопасности украины, центральный банк рф (цб рф), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, эльвира набиуллина, украина
Происшествия, Россия, Служба безопасности Украины, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Эльвира Набиуллина, Украина
22:35 02.01.2023 (обновлено: 22:59 02.01.2023)
 
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело из-за незаконных обвинений СБУ против Набиуллиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной", - сказали в ведомстве.
По информации из открытых источников, СБУ инкриминирует Набиуллиной "финансирование военных группировок страны-агрессора", организацию введения рублевой зоны в новых регионах РФ. По сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны, отметили в СК РФ.
"В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияСлужба безопасности УкраиныЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЭльвира НабиуллинаУкраина
 
 
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