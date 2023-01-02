https://ria.ru/20230102/bastrykin-1842880813.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной - РИА Новости, 02.01.2023
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T22:35
2023-01-02T22:35
2023-01-02T22:59
происшествия
россия
служба безопасности украины
центральный банк рф (цб рф)
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
эльвира набиуллина
украина
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По информации из открытых источников, СБУ инкриминирует Набиуллиной "финансирование военных группировок страны-агрессора", организацию введения рублевой зоны в новых регионах РФ. По сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны, отметили в СК РФ."В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221011/politiki-1823116113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, служба безопасности украины, центральный банк рф (цб рф), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, эльвира набиуллина, украина
Происшествия, Россия, Служба безопасности Украины, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Следственный комитет России (СК РФ), Александр Бастрыкин, Эльвира Набиуллина, Украина
22:35 02.01.2023 (обновлено: 22:59 02.01.2023)
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной
Глава СК Бастрыкин поручил завести дело из-за незаконных обвинений СБУ против Набиуллиной