https://ria.ru/20230102/bastrykin-1842880813.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной - РИА Новости, 02.01.2023

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования СБУ Набиуллиной

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины председателя ЦБ РФ... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T22:35

2023-01-02T22:35

2023-01-02T22:59

происшествия

россия

служба безопасности украины

центральный банк рф (цб рф)

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

эльвира набиуллина

украина

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием Службой безопасности Украины председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.По информации из открытых источников, СБУ инкриминирует Набиуллиной "финансирование военных группировок страны-агрессора", организацию введения рублевой зоны в новых регионах РФ. По сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны, отметили в СК РФ."В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221011/politiki-1823116113.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, служба безопасности украины, центральный банк рф (цб рф), следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, эльвира набиуллина, украина