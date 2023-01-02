https://ria.ru/20230102/arest-1842823826.html
Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве
Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве - РИА Новости, 02.01.2023
Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве
Суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в районе парка "Зарядье"... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:56
2023-01-02T12:56
2023-01-02T16:24
происшествия
россия
зарядье
мади
москва
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в районе парка "Зарядье" в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Ранее в пресс-службе МАДИ сообщили РИА Новости, что в субботу вечером был убит сотрудник ведомства в районе парка "Зарядье" в центре столицы, 28-летний нападавший задержан. По информации ведомства, инспектор МАДИ находился при исполнении обязанностей."Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений")", — говорится в сообщении.По информации столичной прокуратуры, мужчина нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции уточняется имя арестованного — Ахъядов Ламберд Байалиевич.Ахъядов Ламберд — боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat.
https://ria.ru/20221228/arest-1841927469.html
https://ria.ru/20221231/ubiystvo-1842598437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, зарядье, мади, москва
Происшествия, Россия, Зарядье, МАДИ, Москва
12:56 02.01.2023 (обновлено: 16:24 02.01.2023)
Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве
Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в районе парка "Зарядье" в Москве
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в районе парка "Зарядье" в центре Москвы, сообщается
в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее в пресс-службе МАДИ сообщили РИА Новости, что в субботу вечером был убит сотрудник ведомства в районе парка "Зарядье" в центре столицы, 28-летний нападавший задержан. По информации ведомства, инспектор МАДИ находился при исполнении обязанностей.
"Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений")", — говорится в сообщении.
По информации столичной прокуратуры, мужчина нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.
В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции уточняется имя арестованного — Ахъядов Ламберд Байалиевич.
Ахъядов Ламберд — боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat.