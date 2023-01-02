https://ria.ru/20230102/arest-1842823826.html

Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве

Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве - РИА Новости, 02.01.2023

Суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ в Москве

Суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в районе парка "Зарядье"... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:56

2023-01-02T12:56

2023-01-02T16:24

происшествия

россия

зарядье

мади

москва

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в районе парка "Зарядье" в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Ранее в пресс-службе МАДИ сообщили РИА Новости, что в субботу вечером был убит сотрудник ведомства в районе парка "Зарядье" в центре столицы, 28-летний нападавший задержан. По информации ведомства, инспектор МАДИ находился при исполнении обязанностей."Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство из хулиганских побуждений")", — говорится в сообщении.По информации столичной прокуратуры, мужчина нанес 33-летнему потерпевшему не менее 16 ранений в область жизненно важных органов.В Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции уточняется имя арестованного — Ахъядов Ламберд Байалиевич.Ахъядов Ламберд — боец полулегкой весовой категории (до 66 килограммов), начал карьеру в ММА в 2013 году. На его счету 14 поединков, в которых он одержал девять побед и потерпел пять поражений. Последний бой он провел в октябре 2019 года на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat.

https://ria.ru/20221228/arest-1841927469.html

https://ria.ru/20221231/ubiystvo-1842598437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, зарядье, мади, москва