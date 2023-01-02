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Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь - РИА Новости, 02.01.2023
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Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь
Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь - РИА Новости, 02.01.2023
Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь
Водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение: с 1 марта 2023 года "продувку" можно будет проводить без понятых, но с... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:08
2023-01-02T13:08
авто
общество
россия
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение: с 1 марта 2023 года "продувку" можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года. Новые правила утверждены правительством РФ. Теперь в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение. Разобраться с новшествами РИА Новости помог глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, основное изменение - "продувка" водителей без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП РФ как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования. Так процесс будет более логичным. Как уточняется в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе. Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
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авто, общество, россия
Авто, Общество, Россия
13:08 02.01.2023
 
Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь

В России с 1 марта освидетельствование на алкоголь можно будет проводить с видеозаписью

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь
Сотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник ДПС ГИБДД готовится провести тест на алкоголь. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение: с 1 марта 2023 года "продувку" можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года. Новые правила утверждены правительством РФ.
Теперь в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.
Разобраться с новшествами РИА Новости помог глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, основное изменение - "продувка" водителей без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП РФ как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования. Так процесс будет более логичным.
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Как уточняется в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.
Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
 
АвтоОбществоРоссия
 
 
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