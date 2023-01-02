https://ria.ru/20230102/alkogol-1842825968.html

Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь

Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь - РИА Новости, 02.01.2023

Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь

Водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение: с 1 марта 2023 года "продувку" можно будет проводить без понятых, но с... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T13:08

2023-01-02T13:08

2023-01-02T13:08

авто

общество

россия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение: с 1 марта 2023 года "продувку" можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года. Новые правила утверждены правительством РФ. Теперь в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение. Разобраться с новшествами РИА Новости помог глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, основное изменение - "продувка" водителей без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП РФ как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования. Так процесс будет более логичным. Как уточняется в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе. Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

https://ria.ru/20230102/pdd-1835349218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, общество, россия