https://ria.ru/20230102/alkogol-1842825968.html
Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь
Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь - РИА Новости, 02.01.2023
Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь
Водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение: с 1 марта 2023 года "продувку" можно будет проводить без понятых, но с... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T13:08
2023-01-02T13:08
2023-01-02T13:08
авто
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794623417_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_77e6cf7d4c92945537b26c171fbfd29a.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение: с 1 марта 2023 года "продувку" можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года. Новые правила утверждены правительством РФ. Теперь в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение. Разобраться с новшествами РИА Новости помог глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, основное изменение - "продувка" водителей без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП РФ как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования. Так процесс будет более логичным. Как уточняется в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе. Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.
https://ria.ru/20230102/pdd-1835349218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794623417_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6de3e8c4145a977b0ce69f1a3f8430c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, общество, россия
Автолюбителям напомнили о новых правилах освидетельствования на алкоголь
В России с 1 марта освидетельствование на алкоголь можно будет проводить с видеозаписью
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Водителей в России ждут новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение: с 1 марта 2023 года "продувку" можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью.
Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в октябре 2022 года. Новые правила утверждены правительством РФ.
Теперь в случае подозрения на опьянение водителя сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи. Такими основаниями могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.
Разобраться с новшествами РИА Новости помог глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, основное изменение - "продувка" водителей без понятых. Ранее такая норма была прописана в КоАП РФ как возможная, а теперь появилась в правилах освидетельствования. Так процесс будет более логичным.
Как уточняется в документе, освидетельствование проводится с использованием средств измерений утвержденного типа, обеспечивающих запись результатов на бумажном носителе.
Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.