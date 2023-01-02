https://ria.ru/20230102/alkogol-1842813706.html

В АКИТ рассказали о теневых сайтах по продаже алкоголя

В АКИТ рассказали о теневых сайтах по продаже алкоголя - РИА Новости, 02.01.2023

В АКИТ рассказали о теневых сайтах по продаже алкоголя

Документ, разрешающий онлайн-продажу алкоголя в России, еще только прорабатывается, однако сейчас порядка трех тысяч теневых сайтов продают такую продукцию,... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T11:52

2023-01-02T11:52

2023-01-02T21:33

экономика

алексей сазанов

россия

москва

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

почта россии

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Документ, разрешающий онлайн-продажу алкоголя в России, еще только прорабатывается, однако сейчас порядка трех тысяч теневых сайтов продают такую продукцию, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов."К сожалению, не удалось добиться значимых шагов по дистанционной продаже алкоголя, хотя очевидно, что давно пора сделать этот процесс контролируемым. Сегодня в Сети сотни тысяч запросов в месяц на этот товар и порядка трех тысяч сайтов, предлагающих алкоголь. По разным подсчетам, теневой оборот этой продукции в интернете оценивается в сумму от пяти миллиардов до десяти миллиардов рублей ежегодно — то есть фактически онлайн-продажа и доставка алкоголя давно уже реализована недобросовестными игроками", — пояснил он.По словам Соколова, от этого страдает добросовестный ретейл, производители, государство и сами покупатели, которые могут даже не подозревать о том, что приобретают продукцию у нелегальных организаций, не несущих никакой ответственности за ее качество.В конце ноября Соколов уже говорил агентству о том, что легализация продажи алкоголя в интернете необходима в России, однако должна осуществляться не одним оператором и в более короткие сроки, с привлечением торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли.Предполагается, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте Почты России, причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Замминистра финансов России Алексей Сазанов в ноябре заявлял, что законопроект об онлайн-продаже вина находится в правительстве, за которым остается окончательное решение. Он также отметил, что министерство надеется на то, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать.

https://ria.ru/20221125/alkogol-1834291286.html

https://ria.ru/20221230/alkogol-1842500670.html

россия

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алексей сазанов, россия, москва, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), почта россии