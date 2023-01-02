https://ria.ru/20230102/alkogol-1842813706.html
В АКИТ рассказали о теневых сайтах по продаже алкоголя
В АКИТ рассказали о теневых сайтах по продаже алкоголя - РИА Новости, 02.01.2023
В АКИТ рассказали о теневых сайтах по продаже алкоголя
Документ, разрешающий онлайн-продажу алкоголя в России, еще только прорабатывается, однако сейчас порядка трех тысяч теневых сайтов продают такую продукцию,... РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T11:52
2023-01-02T11:52
2023-01-02T21:33
экономика
алексей сазанов
россия
москва
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
почта россии
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Документ, разрешающий онлайн-продажу алкоголя в России, еще только прорабатывается, однако сейчас порядка трех тысяч теневых сайтов продают такую продукцию, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов."К сожалению, не удалось добиться значимых шагов по дистанционной продаже алкоголя, хотя очевидно, что давно пора сделать этот процесс контролируемым. Сегодня в Сети сотни тысяч запросов в месяц на этот товар и порядка трех тысяч сайтов, предлагающих алкоголь. По разным подсчетам, теневой оборот этой продукции в интернете оценивается в сумму от пяти миллиардов до десяти миллиардов рублей ежегодно — то есть фактически онлайн-продажа и доставка алкоголя давно уже реализована недобросовестными игроками", — пояснил он.По словам Соколова, от этого страдает добросовестный ретейл, производители, государство и сами покупатели, которые могут даже не подозревать о том, что приобретают продукцию у нелегальных организаций, не несущих никакой ответственности за ее качество.В конце ноября Соколов уже говорил агентству о том, что легализация продажи алкоголя в интернете необходима в России, однако должна осуществляться не одним оператором и в более короткие сроки, с привлечением торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли.Предполагается, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина будет запущен в Москве и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте Почты России, причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Замминистра финансов России Алексей Сазанов в ноябре заявлял, что законопроект об онлайн-продаже вина находится в правительстве, за которым остается окончательное решение. Он также отметил, что министерство надеется на то, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать.
https://ria.ru/20221125/alkogol-1834291286.html
https://ria.ru/20221230/alkogol-1842500670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей сазанов, россия, москва, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), почта россии
Экономика, Алексей Сазанов, Россия, Москва, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Почта России
11:52 02.01.2023 (обновлено: 21:33 02.01.2023)
В АКИТ рассказали о теневых сайтах по продаже алкоголя
АКИТ: в России выявили порядка трех тысяч теневых сайтов по продаже алкоголя
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Документ, разрешающий онлайн-продажу алкоголя в России, еще только прорабатывается, однако сейчас порядка трех тысяч теневых сайтов продают такую продукцию, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"К сожалению, не удалось добиться значимых шагов по дистанционной продаже алкоголя, хотя очевидно, что давно пора сделать этот процесс контролируемым. Сегодня в Сети сотни тысяч запросов в месяц на этот товар и порядка трех тысяч сайтов, предлагающих алкоголь. По разным подсчетам, теневой оборот этой продукции в интернете оценивается в сумму от пяти миллиардов до десяти миллиардов рублей ежегодно — то есть фактически онлайн-продажа и доставка алкоголя давно уже реализована недобросовестными игроками", — пояснил он.
По словам Соколова, от этого страдает добросовестный ретейл, производители, государство и сами покупатели, которые могут даже не подозревать о том, что приобретают продукцию у нелегальных организаций, не несущих никакой ответственности за ее качество.
"Эксперимент, который должен был стать главным этапом к снятию регуляторных ограничений на реализацию алкогольной продукции в интернете, в сегодняшней версии не решает заявленных задач. Для чистоты результатов необходимо проводить эксперимент в реальных регуляторных условиях, в том числе с участием широкого круга компаний", — уточнил он.
В конце ноября Соколов уже говорил агентству о том, что легализация продажи алкоголя в интернете необходима в России, однако должна осуществляться не одним оператором и в более короткие сроки, с привлечением торговых предприятий, у которых есть необходимый опыт дистанционной торговли.
Предполагается, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина будет запущен в Москве
и области с ноября 2023 года. Спиртное можно будет купить на сайте Почты России
, причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Замминистра финансов России Алексей Сазанов
в ноябре заявлял, что законопроект об онлайн-продаже вина находится в правительстве, за которым остается окончательное решение. Он также отметил, что министерство надеется на то, что эксперимент в дальнейшем можно будет масштабировать.