Рейтинг@Mail.ru
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана - РИА Новости, 02.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230102/aeroport-1842796576.html
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана - РИА Новости, 02.01.2023
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана
Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:18
2023-01-02T09:18
в мире
стамбул
дарданеллы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана, сообщило агентство DHA. "Двадцать два самолета, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гёкчен на востоке города, перенаправлены в новый аэропорт Стамбула", - сообщило агентство. По данным пресс-службы аэропорта Сабиха Гёкчен, взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта для приема самолетов, вылеты из воздушной гавани осуществляются в нормальном режиме после перерыва на час. "Ожидаем, что работа в обычном режиме возобновится в 10.00 (время совпадает с мск - ред.)", - рассказали в аэропорту. Из-за сильного тумана ранее было приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы.
https://ria.ru/20221230/samolet-1842389703.html
стамбул
дарданеллы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, дарданеллы
В мире, Стамбул, Дарданеллы
09:18 02.01.2023
 
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана

Более 20 самолетов не смогли сесть в стамбульском аэропорту из-за тумана

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана, сообщило агентство DHA.
"Двадцать два самолета, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гёкчен на востоке города, перенаправлены в новый аэропорт Стамбула", - сообщило агентство.
По данным пресс-службы аэропорта Сабиха Гёкчен, взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта для приема самолетов, вылеты из воздушной гавани осуществляются в нормальном режиме после перерыва на час.
"Ожидаем, что работа в обычном режиме возобновится в 10.00 (время совпадает с мск - ред.)", - рассказали в аэропорту.
Из-за сильного тумана ранее было приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 08:42
Летевший из Хабаровска самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске
 
В миреСтамбулДарданеллы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала