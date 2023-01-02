https://ria.ru/20230102/aeroport-1842796576.html
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана - РИА Новости, 02.01.2023
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана
Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T09:18
2023-01-02T09:18
2023-01-02T09:18
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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана, сообщило агентство DHA. "Двадцать два самолета, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гёкчен на востоке города, перенаправлены в новый аэропорт Стамбула", - сообщило агентство. По данным пресс-службы аэропорта Сабиха Гёкчен, взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта для приема самолетов, вылеты из воздушной гавани осуществляются в нормальном режиме после перерыва на час. "Ожидаем, что работа в обычном режиме возобновится в 10.00 (время совпадает с мск - ред.)", - рассказали в аэропорту. Из-за сильного тумана ранее было приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы.
https://ria.ru/20221230/samolet-1842389703.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, дарданеллы
В мире, Стамбул, Дарданеллы
Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана
Более 20 самолетов не смогли сесть в стамбульском аэропорту из-за тумана
СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости.
Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана, сообщило
агентство DHA.
"Двадцать два самолета, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гёкчен на востоке города, перенаправлены в новый аэропорт Стамбула", - сообщило агентство.
По данным пресс-службы аэропорта Сабиха Гёкчен, взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта для приема самолетов, вылеты из воздушной гавани осуществляются в нормальном режиме после перерыва на час.
"Ожидаем, что работа в обычном режиме возобновится в 10.00 (время совпадает с мск - ред.)", - рассказали в аэропорту.
Из-за сильного тумана ранее было приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы.