https://ria.ru/20230102/aeroport-1842796576.html

Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана

Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана - РИА Новости, 02.01.2023

Самолеты в стамбульском аэропорту не смогли приземлиться из-за тумана

Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана, сообщило агентство DHA. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T09:18

2023-01-02T09:18

2023-01-02T09:18

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СТАМБУЛ, 2 янв - РИА Новости. Более 20 авиарейсов перенаправлены в новый аэропорт Стамбула из-за сильного тумана, сообщило агентство DHA. "Двадцать два самолета, которые должны были приземлиться утром в аэропорту Сабиха Гёкчен на востоке города, перенаправлены в новый аэропорт Стамбула", - сообщило агентство. По данным пресс-службы аэропорта Сабиха Гёкчен, взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта для приема самолетов, вылеты из воздушной гавани осуществляются в нормальном режиме после перерыва на час. "Ожидаем, что работа в обычном режиме возобновится в 10.00 (время совпадает с мск - ред.)", - рассказали в аэропорту. Из-за сильного тумана ранее было приостановлено движение судов в проливе Дарданеллы.

https://ria.ru/20221230/samolet-1842389703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, дарданеллы