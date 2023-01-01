https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842761145.html

"Клоун". В Киеве пристыдили Зеленского после заявления о будущем Украины

"Клоун". В Киеве пристыдили Зеленского после заявления о будущем Украины - РИА Новости, 01.01.2023

"Клоун". В Киеве пристыдили Зеленского после заявления о будущем Украины

Президент Украины Владимир Зеленский — неопытный руководитель, который наивно верит в обещания Запада помочь в восстановлении страны, заявил в блоге на YouTube... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T20:07

2023-01-01T20:07

2023-01-01T20:15

политика

владимир зеленский

олег соскин

украина

киев

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский — неопытный руководитель, который наивно верит в обещания Запада помочь в восстановлении страны, заявил в блоге на YouTube экс-советник главы государства экономист Олег Соскин."Поскольку Украина — это страна-лузер, страна депрессивная, находящаяся в энтропийной воронке, до 2023-24 года вообще нечего говорить о каком-то улучшении. <…> Какое развитие? Когда этот мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла. Ну это просто дите, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает? Или (руководитель офиса президента Украины. — Прим. ред.) Ермак, который ларьками руководил?" — сыронизировал он.По словам специалиста, ситуация в республике будет только ухудшаться — наступит фаза экономической стагнации, усилятся политические репрессии и террор со стороны властей.Ранее Киевская школа экономики опубликовала аналитический отчет, в котором оценила потери Украины от спецоперации в 108 миллиардов долларов, однако в качестве необходимой на восстановление государства суммы назвала 750 миллиардов. Их результат совпал с цифрами, озвученными премьером Денисом Шмыгалем. Советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов, в свою очередь, заявил, что на реконструкцию страны каждый год нужно по 100 миллиардов долларов.Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом.

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html

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политика, владимир зеленский, олег соскин, украина, киев