https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html

Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена

Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена - РИА Новости, 01.01.2023

Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена

Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского дать ВСУ как можно больше бронетехники,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:34

2023-01-01T17:34

2023-01-01T22:21

политика

украина

сша

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского дать ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.По его словам, анализ действий США и НАТО свидетельствует о том, что Запад старается избежать прямого военного столкновения с Россией, в результате которого мир может погрузиться в пучину ядерной войны."Это правильный подход, и я воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность", — подытожил Дэвис.Зеленский в декабре посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842736836.html

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политика, украина, сша, владимир зеленский, джо байден