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Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена - РИА Новости, 01.01.2023
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Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена
Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена - РИА Новости, 01.01.2023
Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена
Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского дать ВСУ как можно больше бронетехники,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T17:34
2023-01-01T22:21
политика
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского дать ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.По его словам, анализ действий США и НАТО свидетельствует о том, что Запад старается избежать прямого военного столкновения с Россией, в результате которого мир может погрузиться в пучину ядерной войны."Это правильный подход, и я воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность", — подытожил Дэвис.Зеленский в декабре посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
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политика, украина, сша, владимир зеленский, джо байден
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден
17:34 01.01.2023 (обновлено: 22:21 01.01.2023)
 
Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена

Подполковник США Дэвис: Байден ответил молчанием на просьбу Зеленского о бронетехнике

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского дать ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
"Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий", — отметил офицер.
По его словам, анализ действий США и НАТО свидетельствует о том, что Запад старается избежать прямого военного столкновения с Россией, в результате которого мир может погрузиться в пучину ядерной войны.
"Это правильный подход, и я воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность", — подытожил Дэвис.
Зеленский в декабре посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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