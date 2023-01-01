17:34 01.01.2023 (обновлено: 22:21 01.01.2023)
Подполковник из США сообщил Зеленскому "очень плохую новость" от Байдена
Подполковник США Дэвис: Байден ответил молчанием на просьбу Зеленского о бронетехнике
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече в Вашингтоне промолчал в ответ на просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского дать ВСУ как можно больше бронетехники, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
"Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий", — отметил офицер.
"Это правильный подход, и я воздаю должное Белому дому за его разумную сдержанность", — подытожил Дэвис.
Зеленский в декабре посетил Вашингтон, где встретился с главой Белого дома Джо Байденом и руководством конгресса. К его визиту приурочили объявление о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.