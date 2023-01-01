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"Украине конец". Британцы потребовали убрать Зеленского из-за слов о Крыме - РИА Новости, 01.01.2023
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"Украине конец". Британцы потребовали убрать Зеленского из-за слов о Крыме
"Украине конец". Британцы потребовали убрать Зеленского из-за слов о Крыме - РИА Новости, 01.01.2023
"Украине конец". Британцы потребовали убрать Зеленского из-за слов о Крыме
Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о планах по захвату Крыма в новогодней речи. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:45
2023-01-01T18:20
политика
владимир зеленский
россия
украина
республика крым
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о планах по захвату Крыма в новогодней речи."Этот парень опасен, его купили, чтобы он играл отведенную ему роль. Украина — не демократическое государство, и ее существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада", — написали в комментариях."Он хочет победы или чтобы мы продолжали выписывать ему чеки?" — задался вопросом Joey001."Просто напоминаю, что его народ мерзнет и умирает, пока он сам богатеет и становится самым состоятельным человеком в стране", — отметил Casper."Этого идиота нужно убрать, чтобы Украина могла договориться о мире и вернуться к нормальной жизни", — поделился мнением участник беседы.Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ выразил мнение, что украинскому лидеру не нужен мир в стране. Источник РИА Новости в Москве, в свою очередь, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией, которые были разрушены Киевом и привели к кризису.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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россия
украина
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политика, владимир зеленский, россия, украина, республика крым
Политика, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Республика Крым
15:45 01.01.2023 (обновлено: 18:20 01.01.2023)
 
"Украине конец". Британцы потребовали убрать Зеленского из-за слов о Крыме

Читатели Daily Mail раскритиковали новогоднее обещание Зеленского захватить Крым

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о планах по захвату Крыма в новогодней речи.
"Этот парень опасен, его купили, чтобы он играл отведенную ему роль. Украина — не демократическое государство, и ее существование подходит к концу благодаря Зеленскому и тактике Запада", — написали в комментариях.
"Он хочет победы или чтобы мы продолжали выписывать ему чеки?" — задался вопросом Joey001.

"Как насчет того, чтобы меньше просить денег и больше говорить о мире?" — предложил еще один пользователь.

"Просто напоминаю, что его народ мерзнет и умирает, пока он сам богатеет и становится самым состоятельным человеком в стране", — отметил Casper.
"Этого идиота нужно убрать, чтобы Украина могла договориться о мире и вернуться к нормальной жизни", — поделился мнением участник беседы.
Зеленский в декабре заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года — это единственный способ завершить боевые действия на Украине. Глава крымского парламента Владимир Константинов в ответ выразил мнение, что украинскому лидеру не нужен мир в стране. Источник РИА Новости в Москве, в свою очередь, отметил, что если тот хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, братских отношениях с Россией, которые были разрушены Киевом и привели к кризису.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от националистов. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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ПолитикаВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаРеспублика Крым
 
 
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