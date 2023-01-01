https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842686796.html
СМИ сообщили о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским
СМИ сообщили о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским - РИА Новости, 01.01.2023
СМИ сообщили о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским
Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T05:52
2023-01-01T05:52
2023-01-01T14:21
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий, поскольку не получил согласия на поставку израильских вооружений Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на правительственные источники в обеих странах. По данным издания, телефонный разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в пятницу вечером. Нетаньяху просил, чтобы украинский постпред выступил против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий. По словам украинского источника, во время разговора с Нетаньяху Зеленский сказал, что в обмен на голосование против резолюции он хочет, чтобы новое правительство Израиля изменило свою политику и предоставило Украине системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников. Как отмечается, Нетаньяху не взял на себя никаких обязательств, но сказал, что готов обсудить просьбы Зеленского в будущем. Президенту Украины не понравился ответ, и он не согласился голосовать против резолюции. Вместо этого он дал указание послу своей страны в ООН не присутствовать на голосовании. Высокопоставленный источник в Тель-Авиве заявил, что Израиль также разочарован тем, что вместо того, чтобы воздержаться, Украина решила просто пропустить голосование. В итоге Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 — против и 53 — воздержались.
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в мире, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, украина, израиль, тель-авив, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, Украина, Израиль, Тель-Авив, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
05:52 01.01.2023 (обновлено: 14:21 01.01.2023)
СМИ сообщили о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий, поскольку не получил согласия на поставку израильских вооружений Украине, сообщает портал Axios
со ссылкой на правительственные источники в обеих странах.
По данным издания, телефонный разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в пятницу вечером. Нетаньяху просил, чтобы украинский постпред выступил против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий.
По словам украинского источника, во время разговора с Нетаньяху Зеленский сказал, что в обмен на голосование против резолюции он хочет, чтобы новое правительство Израиля изменило свою политику и предоставило Украине системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников.
Как отмечается, Нетаньяху не взял на себя никаких обязательств, но сказал, что готов обсудить просьбы Зеленского в будущем. Президенту Украины не понравился ответ, и он не согласился голосовать против резолюции. Вместо этого он дал указание послу своей страны в ООН не присутствовать на голосовании.
Высокопоставленный источник в Тель-Авиве
заявил, что Израиль также разочарован тем, что вместо того, чтобы воздержаться, Украина решила просто пропустить голосование.
В итоге Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 — против и 53 — воздержались.