https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842686796.html

СМИ сообщили о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским

СМИ сообщили о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским - РИА Новости, 01.01.2023

СМИ сообщили о разногласиях между Нетаньяху и Зеленским

Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T05:52

2023-01-01T05:52

2023-01-01T14:21

в мире

биньямин нетаньяху

владимир зеленский

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тель-авив

оон

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий, поскольку не получил согласия на поставку израильских вооружений Украине, сообщает портал Axios со ссылкой на правительственные источники в обеих странах. По данным издания, телефонный разговор Нетаньяху и Зеленского состоялся в пятницу вечером. Нетаньяху просил, чтобы украинский постпред выступил против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий. По словам украинского источника, во время разговора с Нетаньяху Зеленский сказал, что в обмен на голосование против резолюции он хочет, чтобы новое правительство Израиля изменило свою политику и предоставило Украине системы защиты от российских атак с использованием баллистических ракет и беспилотников. Как отмечается, Нетаньяху не взял на себя никаких обязательств, но сказал, что готов обсудить просьбы Зеленского в будущем. Президенту Украины не понравился ответ, и он не согласился голосовать против резолюции. Вместо этого он дал указание послу своей страны в ООН не присутствовать на голосовании. Высокопоставленный источник в Тель-Авиве заявил, что Израиль также разочарован тем, что вместо того, чтобы воздержаться, Украина решила просто пропустить голосование. В итоге Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 — против и 53 — воздержались.

https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842663120.html

https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842675782.html

украина

израиль

тель-авив

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в мире, биньямин нетаньяху, владимир зеленский, украина, израиль, тель-авив, оон, генеральная ассамблея оон