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Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе - РИА Новости, 01.01.2023
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Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе
Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе - РИА Новости, 01.01.2023
Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе
Некоторым категориям работников положена повышенная зарплата за работу в праздничные дни с 1 по 8 января, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T03:15
2023-01-01T03:15
общество
россия
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
работа
зарплата
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некоторым категориям работников положена повышенная зарплата за работу в праздничные дни с 1 по 8 января, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.По ее словам, по умолчанию положена двойная оплата за все дни, а не только за государственные праздники 1 и 7 января. Если на праздник приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачивается только эта часть. По просьбе работника можно дать ему дополнительный выходной в другой день, в этом случае двойной оплаты за работу в праздник не будет.Если сотрудник работает в сменном графике, никаких доплат за выходные праздники не полагается — это расценивается законом, как обычная смена. То же касается тех, кто дежурит — за это полагается отгул в течение ближайших десяти дней. И, наконец, работа в праздники предполагает письменное согласие работника и распоряжение работодателя. Если этого нет, считается, что человек вышел поработать по своей инициативе и никаких доплат и лишних выходных ему не положено, заключила Лебединская.
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общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, работа, зарплата
Общество, Россия, Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Работа, Зарплата
03:15 01.01.2023
 
Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе

Эксперт Лебединская: россиянам положена повышенная зарплата за работу 1 и 7 января

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некоторым категориям работников положена повышенная зарплата за работу в праздничные дни с 1 по 8 января, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
По ее словам, по умолчанию положена двойная оплата за все дни, а не только за государственные праздники 1 и 7 января. Если на праздник приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачивается только эта часть. По просьбе работника можно дать ему дополнительный выходной в другой день, в этом случае двойной оплаты за работу в праздник не будет.
Если сотрудник работает в сменном графике, никаких доплат за выходные праздники не полагается — это расценивается законом, как обычная смена. То же касается тех, кто дежурит — за это полагается отгул в течение ближайших десяти дней. И, наконец, работа в праздники предполагает письменное согласие работника и распоряжение работодателя. Если этого нет, считается, что человек вышел поработать по своей инициативе и никаких доплат и лишних выходных ему не положено, заключила Лебединская.
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ОбществоРоссияОльга ЛебединскаяРЭУ имени Г. В. ПлехановаРаботаЗарплата
 
 
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