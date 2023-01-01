https://ria.ru/20230101/zarplata-1842575285.html
Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе
Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе - РИА Новости, 01.01.2023
Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе
Некоторым категориям работников положена повышенная зарплата за работу в праздничные дни с 1 по 8 января, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T03:15
2023-01-01T03:15
2023-01-01T03:15
общество
россия
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
работа
зарплата
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некоторым категориям работников положена повышенная зарплата за работу в праздничные дни с 1 по 8 января, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.По ее словам, по умолчанию положена двойная оплата за все дни, а не только за государственные праздники 1 и 7 января. Если на праздник приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачивается только эта часть. По просьбе работника можно дать ему дополнительный выходной в другой день, в этом случае двойной оплаты за работу в праздник не будет.Если сотрудник работает в сменном графике, никаких доплат за выходные праздники не полагается — это расценивается законом, как обычная смена. То же касается тех, кто дежурит — за это полагается отгул в течение ближайших десяти дней. И, наконец, работа в праздники предполагает письменное согласие работника и распоряжение работодателя. Если этого нет, считается, что человек вышел поработать по своей инициативе и никаких доплат и лишних выходных ему не положено, заключила Лебединская.
https://ria.ru/20221227/pensiya-1841538980.html
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общество, россия, ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, работа, зарплата
Общество, Россия, Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Работа, Зарплата
Россиянам объяснили, кто получит повышенную зарплату в январе
Эксперт Лебединская: россиянам положена повышенная зарплата за работу 1 и 7 января