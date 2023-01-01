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В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов - РИА Новости, 01.01.2023
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В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов
В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов - РИА Новости, 01.01.2023
В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов
Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Минск успешно заместил попавшие под продуктовое эмбарго западные... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:32
2023-01-01T23:32
экономика
алексей богданов
белоруссия
минск
сша
евросоюз
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МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Минск успешно заместил попавшие под продуктовое эмбарго западные товары, а новогодний стол в стране почти полностью может состоять из белорусских продуктов. Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. В частности, оно касается товаров, происходящих из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии. Изначально в список запрещенной к ввозу и реализации в Белоруссии продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты - всего более 20 групп товаров. Вместе с тем были предусмотрены ряд изъятий и исключений. Список товаров, на которые распространялось эмбарго, в последующем несколько корректировался, из него исключались некоторые позиции, а эмбарго продлевалось в июне до конца 2022 года. "Успешно заместили товары, которые попали под эмбарго. Есть и хамон, и сыры с благородной плесенью, цены в два раза ниже чем импортные", - сказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он заявил, что ассортимент в магазинах Белоруссии не только не сузился, но и расширился за прошлый год. "Наши злопыхатели с пеной у рта доказывали, что у Беларуси будут большие проблемы" - заметил министр. Богданов добавил, что своими овощами белорусы будут обеспечены до следующего сезона - в республике увеличили количество закладки овощей в стабилизационные фонды на 29% по сравнению с предыдущим годом. "Мы прикинули, скорее всего (новогодний), что стол белорусский на 99,9%", - констатировал министр, отвечая на вопрос, можно ли накрыть новогодний стол только за счет продуктов белорусского производства.
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экономика, алексей богданов, белоруссия, минск, сша, евросоюз
Экономика, Алексей Богданов, Белоруссия, Минск, США, Евросоюз
23:32 01.01.2023
 
В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов

Власти Белоруссии заявили, что успешно заместили попавшие под эмбарго западные продукты

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкСетевой супермаркет в Белоруссии
Сетевой супермаркет в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сетевой супермаркет в Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Минск успешно заместил попавшие под продуктовое эмбарго западные товары, а новогодний стол в стране почти полностью может состоять из белорусских продуктов.
Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. В частности, оно касается товаров, происходящих из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии. Изначально в список запрещенной к ввозу и реализации в Белоруссии продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты - всего более 20 групп товаров. Вместе с тем были предусмотрены ряд изъятий и исключений. Список товаров, на которые распространялось эмбарго, в последующем несколько корректировался, из него исключались некоторые позиции, а эмбарго продлевалось в июне до конца 2022 года.
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"Успешно заместили товары, которые попали под эмбарго. Есть и хамон, и сыры с благородной плесенью, цены в два раза ниже чем импортные", - сказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он заявил, что ассортимент в магазинах Белоруссии не только не сузился, но и расширился за прошлый год. "Наши злопыхатели с пеной у рта доказывали, что у Беларуси будут большие проблемы" - заметил министр.
Богданов добавил, что своими овощами белорусы будут обеспечены до следующего сезона - в республике увеличили количество закладки овощей в стабилизационные фонды на 29% по сравнению с предыдущим годом.
"Мы прикинули, скорее всего (новогодний), что стол белорусский на 99,9%", - констатировал министр, отвечая на вопрос, можно ли накрыть новогодний стол только за счет продуктов белорусского производства.
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