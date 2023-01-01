https://ria.ru/20230101/zameschenie-1842775318.html

В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов

В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов - РИА Новости, 01.01.2023

В Белоруссии заявили об успешном замещении попавших под эмбарго продуктов

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Минск успешно заместил попавшие под продуктовое эмбарго западные... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T23:32

2023-01-01T23:32

2023-01-01T23:32

экономика

алексей богданов

белоруссия

минск

сша

евросоюз

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МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов заявил, что Минск успешно заместил попавшие под продуктовое эмбарго западные товары, а новогодний стол в стране почти полностью может состоять из белорусских продуктов. Белоруссия с 1 января 2022 года ввела на полгода продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. В частности, оно касается товаров, происходящих из стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории, Швейцарии. Изначально в список запрещенной к ввозу и реализации в Белоруссии продукции попали живые свиньи, мясо крупного рогатого скота, свинина, колбасы, субпродукты, кондитерские изделия, молоко, орехи, фрукты - всего более 20 групп товаров. Вместе с тем были предусмотрены ряд изъятий и исключений. Список товаров, на которые распространялось эмбарго, в последующем несколько корректировался, из него исключались некоторые позиции, а эмбарго продлевалось в июне до конца 2022 года. "Успешно заместили товары, которые попали под эмбарго. Есть и хамон, и сыры с благородной плесенью, цены в два раза ниже чем импортные", - сказал Богданов в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он заявил, что ассортимент в магазинах Белоруссии не только не сузился, но и расширился за прошлый год. "Наши злопыхатели с пеной у рта доказывали, что у Беларуси будут большие проблемы" - заметил министр. Богданов добавил, что своими овощами белорусы будут обеспечены до следующего сезона - в республике увеличили количество закладки овощей в стабилизационные фонды на 29% по сравнению с предыдущим годом. "Мы прикинули, скорее всего (новогодний), что стол белорусский на 99,9%", - констатировал министр, отвечая на вопрос, можно ли накрыть новогодний стол только за счет продуктов белорусского производства.

https://ria.ru/20221219/rynok-1839867215.html

https://ria.ru/20221224/eksport-1841102386.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, алексей богданов, белоруссия, минск, сша, евросоюз