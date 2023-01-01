https://ria.ru/20230101/vyigrysh-1842764342.html
Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в "Мечталлионе"
Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в "Мечталлионе" - РИА Новости, 01.01.2023
Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в "Мечталлионе"
Житель Московской области выиграл в первом новогоднем розыгрыше "Мечталлиона" 100 миллионов рублей, общий выигрыш участников составил 868 миллионов рублей,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T20:55
2023-01-01T20:55
2023-01-01T23:10
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Житель Московской области выиграл в первом новогоднем розыгрыше "Мечталлиона" 100 миллионов рублей, общий выигрыш участников составил 868 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи". "Итоги праздничного новогоднего тиража "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" превзошли все ожидания: суперприз в 100 миллионов рублей выиграл билет, приобретенный в Московской области, а еще 270 человек стали лотерейными миллионерами", - сообщили в компании.В компании также отметили, что это почти в три раза превысило прогноз розыгрыша о том, что в первый день нового 2023 года более 100 участников тиража станут миллионерами. Всего выигрышными стали около 4 миллионов билетов, а общая сумма выигрыша участников составила 868 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе. На шоу также пригласили участников, которым не хватило всего одной цифры в предыдущих тиражах лотереи, чтобы выиграть суперприз в 100 миллионов рублей. Компания исполнила их мечту – подарила велосипеды, грузовой мотороллер и путевку на море, а также по 1 миллиону рублей каждому.
https://ria.ru/20230101/lotereya-1842748045.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
20:55 01.01.2023 (обновлено: 23:10 01.01.2023)
Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в "Мечталлионе"
Житель Московской области выиграл сто миллионов рублей в первом новогоднем "Мечталлионе"
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Житель Московской области выиграл в первом новогоднем розыгрыше "Мечталлиона" 100 миллионов рублей, общий выигрыш участников составил 868 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи"
.
"Итоги праздничного новогоднего тиража "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" превзошли все ожидания: суперприз в 100 миллионов рублей выиграл билет, приобретенный в Московской области, а еще 270 человек стали лотерейными миллионерами", - сообщили в компании.
В компании также отметили, что это почти в три раза превысило прогноз розыгрыша о том, что в первый день нового 2023 года более 100 участников тиража станут миллионерами.
Всего выигрышными стали около 4 миллионов билетов, а общая сумма выигрыша участников составила 868 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе.
На шоу также пригласили участников, которым не хватило всего одной цифры в предыдущих тиражах лотереи, чтобы выиграть суперприз в 100 миллионов рублей. Компания исполнила их мечту – подарила велосипеды, грузовой мотороллер и путевку на море, а также по 1 миллиону рублей каждому.