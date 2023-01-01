https://ria.ru/20230101/vyigrysh-1842764342.html

Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в "Мечталлионе"

Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в "Мечталлионе" - РИА Новости, 01.01.2023

Житель Подмосковья выиграл сто миллионов рублей в "Мечталлионе"

Житель Московской области выиграл в первом новогоднем розыгрыше "Мечталлиона" 100 миллионов рублей, общий выигрыш участников составил 868 миллионов рублей,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T20:55

2023-01-01T20:55

2023-01-01T23:10

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Житель Московской области выиграл в первом новогоднем розыгрыше "Мечталлиона" 100 миллионов рублей, общий выигрыш участников составил 868 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи". "Итоги праздничного новогоднего тиража "Мечталлион" от бренда "Национальная Лотерея" превзошли все ожидания: суперприз в 100 миллионов рублей выиграл билет, приобретенный в Московской области, а еще 270 человек стали лотерейными миллионерами", - сообщили в компании.В компании также отметили, что это почти в три раза превысило прогноз розыгрыша о том, что в первый день нового 2023 года более 100 участников тиража станут миллионерами. Всего выигрышными стали около 4 миллионов билетов, а общая сумма выигрыша участников составила 868 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе. На шоу также пригласили участников, которым не хватило всего одной цифры в предыдущих тиражах лотереи, чтобы выиграть суперприз в 100 миллионов рублей. Компания исполнила их мечту – подарила велосипеды, грузовой мотороллер и путевку на море, а также по 1 миллиону рублей каждому.

https://ria.ru/20230101/lotereya-1842748045.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье)