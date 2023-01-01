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Матвиенко выразила надежду на визит президента Боливии в Россию в 2023 году
Матвиенко выразила надежду на визит президента Боливии в Россию в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023
Матвиенко выразила надежду на визит президента Боливии в Россию в 2023 году
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила президенту Боливии Луису Арсе Катакора о приглашении посетить с визитом Россию и выразила надежду, что визит... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T21:06
2023-01-01T21:06
2023-01-01T21:09
валентина матвиенко
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила президенту Боливии Луису Арсе Катакора о приглашении посетить с визитом Россию и выразила надежду, что визит состоится в 2023 году. "Я проинформировала президента России Владимира Владимировича Путина о нашей с Вами встрече, он просил Вам передать большой привет, передавал самые добрые пожелания и сказал: напомни, пожалуйста, президенту Боливии, что он должник перед Россией. Вы имеете приглашение с российской стороны посетить с официальным визитом, пока его не реализовали. Мы очень надеемся, что в следующем году Ваш рабочий график позволит нанести официальный визит в Россию", - сказала она в ходе двусторонней встречи.Матвиенко подчеркнула, что "это было бы очень важно". "В любое удобное для Вас время", - добавила она.
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валентина матвиенко, россия, боливия, луис арсе, в мире
Валентина Матвиенко, Россия, Боливия, Луис Арсе, В мире
21:06 01.01.2023 (обновлено: 21:09 01.01.2023)
Матвиенко выразила надежду на визит президента Боливии в Россию в 2023 году
Матвиенко надеется на визит президента Боливии Луиса Арсе Катакора в Россию в 2023 году
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила президенту Боливии Луису Арсе Катакора о приглашении посетить с визитом Россию и выразила надежду, что визит состоится в 2023 году.
"Я проинформировала президента России Владимира Владимировича Путина о нашей с Вами встрече, он просил Вам передать большой привет, передавал самые добрые пожелания и сказал: напомни, пожалуйста, президенту Боливии, что он должник перед Россией. Вы имеете приглашение с российской стороны посетить с официальным визитом, пока его не реализовали. Мы очень надеемся, что в следующем году Ваш рабочий график позволит нанести официальный визит в Россию", - сказала она в ходе двусторонней встречи.
Матвиенко подчеркнула, что "это было бы очень важно".
"В любое удобное для Вас время", - добавила она.