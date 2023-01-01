https://ria.ru/20230101/vizit-1842764948.html

Матвиенко выразила надежду на визит президента Боливии в Россию в 2023 году

Матвиенко выразила надежду на визит президента Боливии в Россию в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023

Матвиенко выразила надежду на визит президента Боливии в Россию в 2023 году

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила президенту Боливии Луису Арсе Катакора о приглашении посетить с визитом Россию и выразила надежду, что визит... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T21:06

2023-01-01T21:06

2023-01-01T21:09

валентина матвиенко

россия

боливия

луис арсе

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко напомнила президенту Боливии Луису Арсе Катакора о приглашении посетить с визитом Россию и выразила надежду, что визит состоится в 2023 году. "Я проинформировала президента России Владимира Владимировича Путина о нашей с Вами встрече, он просил Вам передать большой привет, передавал самые добрые пожелания и сказал: напомни, пожалуйста, президенту Боливии, что он должник перед Россией. Вы имеете приглашение с российской стороны посетить с официальным визитом, пока его не реализовали. Мы очень надеемся, что в следующем году Ваш рабочий график позволит нанести официальный визит в Россию", - сказала она в ходе двусторонней встречи.Матвиенко подчеркнула, что "это было бы очень важно". "В любое удобное для Вас время", - добавила она.

https://ria.ru/20220921/pomosch-1818305406.html

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валентина матвиенко, россия, боливия, луис арсе, в мире