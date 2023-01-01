https://ria.ru/20230101/vino-1842688369.html
Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина
Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина - РИА Новости, 01.01.2023
Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина
С помощью пробки от вина можно избавиться от насекомых в доме, пишет Interia. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T07:03
2023-01-01T07:03
2023-01-01T07:03
алкоголь
вино
насекомые
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С помощью пробки от вина можно избавиться от насекомых в доме, пишет Interia.По его словам пробка для вина, пропитанная эфирными маслами, создаст для насекомых неблагоприятную среду, и в доме их станет меньше.Помимо этого, в хорошо освещенных местах дома можно поставить горшки с ароматными растениями, такими как мята, лаванда, розмарин, базилик и мелисса. Однако уход за ними может доставлять некие трудности, поэтому можно раскладывать по дому засушенные пучки или букеты этих растений.
https://ria.ru/20230101/alkogol-1842683324.html
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алкоголь, вино, насекомые
Алкоголь, Вино, Насекомые
Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина
Interia: с помощью пробок от вина можно избавиться от "непрошенных гостей" — насекомых