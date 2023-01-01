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Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина - РИА Новости, 01.01.2023
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Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина
Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина - РИА Новости, 01.01.2023
Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина
С помощью пробки от вина можно избавиться от насекомых в доме, пишет Interia. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T07:03
2023-01-01T07:03
алкоголь
вино
насекомые
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С помощью пробки от вина можно избавиться от насекомых в доме, пишет Interia.По его словам пробка для вина, пропитанная эфирными маслами, создаст для насекомых неблагоприятную среду, и в доме их станет меньше.Помимо этого, в хорошо освещенных местах дома можно поставить горшки с ароматными растениями, такими как мята, лаванда, розмарин, базилик и мелисса. Однако уход за ними может доставлять некие трудности, поэтому можно раскладывать по дому засушенные пучки или букеты этих растений.
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алкоголь, вино, насекомые
Алкоголь, Вино, Насекомые
07:03 01.01.2023
 
Назван способ избавления от "непрошенных гостей" с помощью вина

Interia: с помощью пробок от вина можно избавиться от "непрошенных гостей" — насекомых

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дегустация вина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С помощью пробки от вина можно избавиться от насекомых в доме, пишет Interia.

"С помощью пробки от вина мы можем соорудить отпугиватель, который прогонит из дома пауков и нежеланных насекомых", — сообщает автор статьи.

По его словам пробка для вина, пропитанная эфирными маслами, создаст для насекомых неблагоприятную среду, и в доме их станет меньше.
Помимо этого, в хорошо освещенных местах дома можно поставить горшки с ароматными растениями, такими как мята, лаванда, розмарин, базилик и мелисса. Однако уход за ними может доставлять некие трудности, поэтому можно раскладывать по дому засушенные пучки или букеты этих растений.
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