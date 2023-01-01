https://ria.ru/20230101/vesy-1842713833.html

В российских клиниках появятся умные весы

В российских клиниках появятся умные весы - РИА Новости, 01.01.2023

В российских клиниках появятся умные весы

Умные медицинские весы для контроля здоровья пациентов появятся в поликлиниках и больницах России с 2025 года, считываемая ими информация будет напрямую... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:53

2023-01-01T11:53

2023-01-01T11:53

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Умные медицинские весы для контроля здоровья пациентов появятся в поликлиниках и больницах России с 2025 года, считываемая ими информация будет напрямую передаваться врачам, рассказал РИА Новости разработчик умных весов, директор ООО "Прототип" (участник рынка HealthNet Национальной технологической инициативы), Петр Кшнякин. "Цель нашего проекта - разработка медицинских весов с функцией обмена данными по беспроводным каналам связи, а также обеспечение населения средствами измерений медицинского назначения для дистанционного контроля за состоянием здоровья пациентов. ... Часть этих изделий будет выдаваться в поликлиниках и больницах по ОМС. Пациент сможет проводить измерения, а информация о его здоровье сразу будет передаваться врачу", - сказал Кшнякин. "Регистрационное удостоверение мы планируем начать получать уже через год - к 2024 году. В этот период мы проведем технические испытания, испытания на электромагнитную совместимость, токсикологические и иные испытания. После получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора мы планируем широкомасштабное внедрение. Первые устройства, по нашим оценкам, появятся в медучреждениях уже в 2025 году", - отметил он. Эксперт пояснил, что устройство поможет наблюдать за здоровьем в первую очередь людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, диабетом, артериальной гипертензией и другими заболеваниями, а также людям, которым надо следить за изменением массы тела, возникновением и изменением отеков. Кшнякин отметил, что мобильное приложение для весов сейчас находится в разработке, оно будет доступно как для устройств на базе операционной системы iOS, так и Android. Использовать весы также смогут частные медучреждения, фитнес-центры, центры красоты и здоровья, телемедицинские компании, а стоимость весов составит не более 12 000 рублей, добавил эксперт.

https://ria.ru/20210727/prosypat-1743020465.html

https://ria.ru/20221229/polikliniki-1842289844.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), apple ios, google android