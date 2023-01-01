https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html
Экс-заключенные поблагодарили группу "Вагнер" за шанс изменить свою жизнь
Экс-заключенные поблагодарили группу "Вагнер" за шанс изменить свою жизнь - РИА Новости, 01.01.2023
Экс-заключенные поблагодарили группу "Вагнер" за шанс изменить свою жизнь
Бывшие заключённые, бойцы группы "Вагнер", ставшие добровольцами в специальной операции, благодарны за предоставленную возможность изменить свою жизнь. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:14
2023-01-01T16:14
2023-01-01T16:49
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
чвк "вагнер"
общество
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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Бывшие заключённые, бойцы группы "Вагнер", ставшие добровольцами в специальной операции, благодарны за предоставленную возможность изменить свою жизнь. Основатель группы Евгений Пригожин посетил проходящих реабилитацию, чтобы поздравить их с праздником. "Хотели вам спасибо большое сказать за такой шанс. Что дали нам новую жизнь начать, что можно человеком стать по-новому. Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба", - сказал один из бойцов. По словам раненых, в медучреждении очень хорошие условия, а после восстановления они хотят дальше защищать родину. "Жизнь вильнула. Вернула обратно. Теперь главное держаться этого направления", - сказал Пригожин, обращаясь к бойцам.
https://ria.ru/20221231/voennoplennye-1842674514.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842743820_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d39fcedc8fcc7a6ac9b1b5a843f181fb.png
Бывшие заключенные, ставшие добровольцами, о своем участии в спецоперации
Бывшие заключённые, бойцы группы "Вагнер", ставшие добровольцами в спецоперации, благодарны за возможность изменить свою жизнь
2023-01-01T16:14
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений пригожин, чвк "вагнер", общество
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер", Общество
16:14 01.01.2023 (обновлено: 16:49 01.01.2023)
Экс-заключенные поблагодарили группу "Вагнер" за шанс изменить свою жизнь
Экс-заключенные, ставшие добровольцами, поблагодарили "Вагнер" за шанс изменить жизнь
ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Бывшие заключённые, бойцы группы "Вагнер", ставшие добровольцами в специальной операции, благодарны за предоставленную возможность изменить свою жизнь.
Основатель группы Евгений Пригожин
посетил проходящих реабилитацию, чтобы поздравить их с праздником.
"Хотели вам спасибо большое сказать за такой шанс. Что дали нам новую жизнь начать, что можно человеком стать по-новому. Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба", - сказал один из бойцов.
По словам раненых, в медучреждении очень хорошие условия, а после восстановления они хотят дальше защищать родину.
"Жизнь вильнула. Вернула обратно. Теперь главное держаться этого направления", - сказал Пригожин, обращаясь к бойцам.