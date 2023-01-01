https://ria.ru/20230101/vagner-1842739760.html

Экс-заключенные поблагодарили группу "Вагнер" за шанс изменить свою жизнь

Экс-заключенные поблагодарили группу "Вагнер" за шанс изменить свою жизнь - РИА Новости, 01.01.2023

Экс-заключенные поблагодарили группу "Вагнер" за шанс изменить свою жизнь

Бывшие заключённые, бойцы группы "Вагнер", ставшие добровольцами в специальной операции, благодарны за предоставленную возможность изменить свою жизнь. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:14

2023-01-01T16:14

2023-01-01T16:49

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

чвк "вагнер"

общество

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ЛУГАНСК, 1 янв - РИА Новости. Бывшие заключённые, бойцы группы "Вагнер", ставшие добровольцами в специальной операции, благодарны за предоставленную возможность изменить свою жизнь. Основатель группы Евгений Пригожин посетил проходящих реабилитацию, чтобы поздравить их с праздником. "Хотели вам спасибо большое сказать за такой шанс. Что дали нам новую жизнь начать, что можно человеком стать по-новому. Спасибо, что в семью большую, крепкую приняли. Мы поняли, что такое дружба", - сказал один из бойцов. По словам раненых, в медучреждении очень хорошие условия, а после восстановления они хотят дальше защищать родину. "Жизнь вильнула. Вернула обратно. Теперь главное держаться этого направления", - сказал Пригожин, обращаясь к бойцам.

https://ria.ru/20221231/voennoplennye-1842674514.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бывшие заключенные, ставшие добровольцами, о своем участии в спецоперации Бывшие заключённые, бойцы группы "Вагнер", ставшие добровольцами в спецоперации, благодарны за возможность изменить свою жизнь 2023-01-01T16:14 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, чвк "вагнер", общество