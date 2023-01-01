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Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html
Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков
Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков - РИА Новости, 01.01.2023
Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков
Летчики группы "Вагнер" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков и готовят им своеобразные "поздравления", передает корреспондент... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T01:04
2023-01-01T01:04
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Летчики группы "Вагнер" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков и готовят им своеобразные "поздравления", передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент агентства пообщался с пилотами прямо перед вылетом бомбардировщика, на подвесках которого авиабомбы с надписями "С Новым годом!", "С наилучшими пожеланиями", "Привет из Крыма!". "Служба доставки Евгения Пригожина в действии. Это называется "получи, фашист, гранату". Мы с детства знаем эти слова. А кто забыл - я не виноват", - сказал один из пилотов. Его напарник отметил, что для бойцов выходных нет, а мирных жителей поздравил с Новым годом. "На войне праздников нет. Мы обеспечиваем праздник тем, кто остался дома. Желаем им мирного неба. Все мирным людям мирного неба", - сказал собеседник агентства.
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евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин
01:04 01.01.2023
 
Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков

Летчики "Вагнера" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Летчики группы "Вагнер" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков и готовят им своеобразные "поздравления", передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент агентства пообщался с пилотами прямо перед вылетом бомбардировщика, на подвесках которого авиабомбы с надписями "С Новым годом!", "С наилучшими пожеланиями", "Привет из Крыма!".
"Служба доставки Евгения Пригожина в действии. Это называется "получи, фашист, гранату". Мы с детства знаем эти слова. А кто забыл - я не виноват", - сказал один из пилотов.
Его напарник отметил, что для бойцов выходных нет, а мирных жителей поздравил с Новым годом.
"На войне праздников нет. Мы обеспечиваем праздник тем, кто остался дома. Желаем им мирного неба. Все мирным людям мирного неба", - сказал собеседник агентства.
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