https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html

Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков

Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков - РИА Новости, 01.01.2023

Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков

Летчики группы "Вагнер" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков и готовят им своеобразные "поздравления", передает корреспондент... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T01:04

2023-01-01T01:04

2023-01-01T01:04

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Летчики группы "Вагнер" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков и готовят им своеобразные "поздравления", передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент агентства пообщался с пилотами прямо перед вылетом бомбардировщика, на подвесках которого авиабомбы с надписями "С Новым годом!", "С наилучшими пожеланиями", "Привет из Крыма!". "Служба доставки Евгения Пригожина в действии. Это называется "получи, фашист, гранату". Мы с детства знаем эти слова. А кто забыл - я не виноват", - сказал один из пилотов. Его напарник отметил, что для бойцов выходных нет, а мирных жителей поздравил с Новым годом. "На войне праздников нет. Мы обеспечиваем праздник тем, кто остался дома. Желаем им мирного неба. Все мирным людям мирного неба", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230101/armiya-1842678885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евгений пригожин