https://ria.ru/20230101/vagner-1842679175.html
Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков
Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков - РИА Новости, 01.01.2023
Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков
Летчики группы "Вагнер" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков и готовят им своеобразные "поздравления", передает корреспондент... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T01:04
2023-01-01T01:04
2023-01-01T01:04
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Летчики группы "Вагнер" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков и готовят им своеобразные "поздравления", передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент агентства пообщался с пилотами прямо перед вылетом бомбардировщика, на подвесках которого авиабомбы с надписями "С Новым годом!", "С наилучшими пожеланиями", "Привет из Крыма!". "Служба доставки Евгения Пригожина в действии. Это называется "получи, фашист, гранату". Мы с детства знаем эти слова. А кто забыл - я не виноват", - сказал один из пилотов. Его напарник отметил, что для бойцов выходных нет, а мирных жителей поздравил с Новым годом. "На войне праздников нет. Мы обеспечиваем праздник тем, кто остался дома. Желаем им мирного неба. Все мирным людям мирного неба", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230101/armiya-1842678885.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин
Летчики из "Вагнера" рассказали, с каким девизом бомбят украинских боевиков
Летчики "Вагнера" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Летчики группы "Вагнер" даже в канун Нового года наносят удары по позициям украинских боевиков и готовят им своеобразные "поздравления", передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент агентства пообщался с пилотами прямо перед вылетом бомбардировщика, на подвесках которого авиабомбы с надписями "С Новым годом!", "С наилучшими пожеланиями", "Привет из Крыма!".
"Служба доставки Евгения Пригожина
в действии. Это называется "получи, фашист, гранату". Мы с детства знаем эти слова. А кто забыл - я не виноват", - сказал один из пилотов.
Его напарник отметил, что для бойцов выходных нет, а мирных жителей поздравил с Новым годом.
"На войне праздников нет. Мы обеспечиваем праздник тем, кто остался дома. Желаем им мирного неба. Все мирным людям мирного неба", - сказал собеседник агентства.