https://ria.ru/20230101/utechka-1842740726.html

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера" - РИА Новости, 01.01.2023

Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:20

2023-01-01T16:20

2023-01-01T16:20

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

спортмастер

происшествия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило", - отметили в ведомстве. Отмечается, что при необходимости ведомство проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки. С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.

https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), спортмастер, происшествия