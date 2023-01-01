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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера" - РИА Новости, 01.01.2023
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Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера" - РИА Новости, 01.01.2023
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:20
2023-01-01T16:20
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
спортмастер
происшествия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило", - отметили в ведомстве. Отмечается, что при необходимости ведомство проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки. С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), спортмастер, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Спортмастер, Происшествия
16:20 01.01.2023
 
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"

Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов "Спортмастера"

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкМагазин "Спортмастер"
Магазин Спортмастер - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Магазин "Спортмастер". Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что при необходимости ведомство проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки.
С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
27 декабря 2022, 22:55
Хинштейн назвал ситуацию с утечками персональных данных чрезвычайной
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СпортмастерПроисшествия
 
 
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