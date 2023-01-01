https://ria.ru/20230101/utechka-1842740726.html
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера" - РИА Новости, 01.01.2023
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:20
2023-01-01T16:20
2023-01-01T16:20
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
спортмастер
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/29/1551552906_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_c3ace37b486e93f340b78b5459b6a18e.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило", - отметили в ведомстве. Отмечается, что при необходимости ведомство проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки. С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.
https://ria.ru/20221227/utechki-1841784652.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/29/1551552906_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f16f2c51fb06b1134caacdbe9b8c4e87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), спортмастер, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Спортмастер, Происшествия
Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "Спортмастера"
Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов "Спортмастера"
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор
проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что при необходимости ведомство проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки.
С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.