17:16 01.01.2023 (обновлено: 18:23 01.01.2023)
Financial Times раскрыла подробности "вражды" Орбана и Зеленского
FT: вражда Украины и Венгрии ставит под угрозу сближение Киева с НАТО и Евросоюзом
© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глубокие разногласия между Украиной и Венгрией по множеству вопросов могут ослабить позиции киевского режима в нынешнем кризисе, считает газета Financial Times.
По мнению корреспондента издания Мартона Дуная, позиция венгерского премьера Виктора Орбана по Украине сильно зависит от мнения Брюсселя относительно разблокирования средств из фондов сплочения на миллиарды евро для восстановления его страны после пандемии.
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"Когда ЕС будет обсуждать это окончательное решение, любой вопрос, требующий единогласного согласия, — например, дальнейшая помощь Украине — может снова стать заложником Венгрии, опасаются другие страны-члены", — сообщил журналист.
"Будапешт блокирует стремление Украины к сближению с НАТО, требуя восстановления прав меньшинств. На ноябрьской встрече министров иностранных дел стран НАТО Венгрия выступила против приглашения украинского министра Дмитрия Кулебы на официальные заседания. <...> Украинцы также не доверяют Венгрии: 42 процента респондентов недавнего опроса считают венгров враждебно настроенными по отношению к Украине. На прошлой неделе Кулеба заявил, что двусторонние отношения не улучшатся, пока Орбан остается у власти", — напомнил Дунай.
Журналист также отметил, что лидеры двух стран "сцепились" незадолго до выборов в Венгрии в апреле прошлого года, когда Зеленский обвинил Орбана в выборе российской стороны в украинском кризисе. При этом позже он пригласил Орбана в страну во время телефонного разговора в июне. Но лидеры до сих пор не встретились, и венгерский премьер заявил, что визит в Киев "не стоит на повестке дня". Европейский чиновник пояснил изданию, что несмотря на исполнение Будапештом многих антироссийских санкций, реальные украинско-венгерские связи находятся на минимальном уровне.
"Связи между ЕС и Венгрией также находятся на низком уровне, и Будапешт обращается к русским, которые тепло принимают их и посылают им газ", — заявил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что мнение Орбана по этому вопросу демонстрирует его собственную политическую близорукость.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.