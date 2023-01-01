https://ria.ru/20230101/ukraina-1842746020.html

Financial Times раскрыла подробности "вражды" Орбана и Зеленского

Financial Times раскрыла подробности "вражды" Орбана и Зеленского - РИА Новости, 01.01.2023

Financial Times раскрыла подробности "вражды" Орбана и Зеленского

Глубокие разногласия между Украиной и Венгрией по множеству вопросов могут ослабить позиции киевского режима в нынешнем кризисе, считает газета Financial Times. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:16

2023-01-01T17:16

2023-01-01T18:23

в мире

виктор орбан

дмитрий кулеба

венгрия

украина

будапешт

евросоюз

нато

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Глубокие разногласия между Украиной и Венгрией по множеству вопросов могут ослабить позиции киевского режима в нынешнем кризисе, считает газета Financial Times.По мнению корреспондента издания Мартона Дуная, позиция венгерского премьера Виктора Орбана по Украине сильно зависит от мнения Брюсселя относительно разблокирования средств из фондов сплочения на миллиарды евро для восстановления его страны после пандемии."Когда ЕС будет обсуждать это окончательное решение, любой вопрос, требующий единогласного согласия, — например, дальнейшая помощь Украине — может снова стать заложником Венгрии, опасаются другие страны-члены", — сообщил журналист.На этом фоне Будапешт продолжает сохранять крепкие экономические и дипломатические связи с Россией, добиваясь от ЕС максимальных послаблений в любых санкционных пакетах, касающихся энергетики. При этом власти страны подчеркивают, что недовольны действиями Украины против этнических венгров.Журналист также отметил, что лидеры двух стран "сцепились" незадолго до выборов в Венгрии в апреле прошлого года, когда Зеленский обвинил Орбана в выборе российской стороны в украинском кризисе. При этом позже он пригласил Орбана в страну во время телефонного разговора в июне. Но лидеры до сих пор не встретились, и венгерский премьер заявил, что визит в Киев "не стоит на повестке дня". Европейский чиновник пояснил изданию, что несмотря на исполнение Будапештом многих антироссийских санкций, реальные украинско-венгерские связи находятся на минимальном уровне."Связи между ЕС и Венгрией также находятся на низком уровне, и Будапешт обращается к русским, которые тепло принимают их и посылают им газ", — заявил он.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда этого захотят США. В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что мнение Орбана по этому вопросу демонстрирует его собственную политическую близорукость.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221230/ukraina-1842476697.html

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842736836.html

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

венгрия

украина

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, виктор орбан, дмитрий кулеба, венгрия, украина, будапешт, евросоюз, нато