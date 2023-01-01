https://ria.ru/20230101/ukraina-1842724081.html
В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы
В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы - РИА Новости, 01.01.2023
В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы
Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:27
2023-01-01T13:27
2023-01-01T14:35
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
укрэнерго
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Уровень повреждений беспрецедентный. <...> Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", — заявил он в эфире единого новостного телемарафона.По словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы. Он добавил, что хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все более тяжело. "У них (резервных схем питания. — Прим. ред.) есть лимит: в первую очередь они менее надежны, а это значит, что каждая следующая атака не добавляет здоровья нашей энергосистеме. Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения", — заявил глава правления "Укрэнерго". Ранее глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявлял, что энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842704377.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221230/elektrosnabzhenie-1842452636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ, В мире
13:27 01.01.2023 (обновлено: 14:35 01.01.2023)
В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы
Глава "Укрэнерго" Кудрицкий: энергосистема получила беспрецедентные повреждения
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
"Уровень повреждений беспрецедентный. <...> Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", — заявил он в эфире единого новостного телемарафона.
По словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы. Он добавил, что хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все более тяжело.
"У них (резервных схем питания. — Прим. ред.) есть лимит: в первую очередь они менее надежны, а это значит, что каждая следующая атака не добавляет здоровья нашей энергосистеме. Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения", — заявил глава правления "Укрэнерго".
Ранее глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявлял, что энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России
начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский
заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.