https://ria.ru/20230101/ukraina-1842724081.html

В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы

В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы - РИА Новости, 01.01.2023

В "Укрэнерго" заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы

Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T13:27

2023-01-01T13:27

2023-01-01T14:35

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

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укрэнерго

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в мире

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, заявил глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. "Уровень повреждений беспрецедентный. <...> Достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции — тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", — заявил он в эфире единого новостного телемарафона.По словам Кудрицкого, на полное восстановление энергосистемы страны могут уйти годы. Он добавил, что хотя резервные мощности помогают уменьшить дефицит в системе, оборудование не рассчитано на долговременную работу и обладает более низкой надежностью, в результате чего каждый новый удар по инфраструктуре система переносит все более тяжело. "У них (резервных схем питания. — Прим. ред.) есть лимит: в первую очередь они менее надежны, а это значит, что каждая следующая атака не добавляет здоровья нашей энергосистеме. Все сложнее и сложнее восстанавливать повреждения", — заявил глава правления "Укрэнерго". Ранее глава Минэнерго страны Герман Галущенко заявлял, что энергосистему Украины можно восстановить только к лету, если не будет новых ударов. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842704377.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221230/elektrosnabzhenie-1842452636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, укрэнерго, вооруженные силы рф, в мире