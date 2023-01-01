12:00 01.01.2023 (обновлено: 15:51 01.01.2023)
В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины
AT: Запад финансирует террористические атаки против себя, поддерживая Украину
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Неконтролируемая поддержка администрации президента Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.
"В отличие от Байдена, Зеленский может произносить свои реплики правильно, с нужными эмоциями и выражением лица. Он даже выглядит соответствующим образом: с щетиной и в одежде военного цвета. Все это призвано передать самоотверженность, отчаяние и силу. Его актерская подготовка явно помогла ему. Но если копнуть глубже, то не видно никакой связи между его внешним видом, его высказываниями и тем, что происходит на Украине", — отметил Лаад.
Обозреватель также считает, что без надлежащего контроля над украинской поддержкой Запад может финансировать террористические атаки против самого себя, поскольку оружие, предоставленное Штатами и странами Европы, может оказаться в руках террористов. Автор ссылается на то, что оружие с Украины было обнаружено в Африке, а преступные организации в Финляндии продают его в США и страны ЕС.
"Если бы в США были независимые правительственные агентства, то деньги, вооружение и помощь, направляемые на Украину, были бы отслежены и о несоответствиях было бы сообщено. Если бы в США были честные СМИ, журналисты поставили бы перед властями вопрос об их безоговорочной поддержке войны и безрассудных расходов. Они также потребовали бы дипломатического решения", — подытожил автор материала.
После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
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