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В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины - РИА Новости, 01.01.2023
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В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины
В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины - РИА Новости, 01.01.2023
В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины
Неконтролируемая поддержка администрации президента Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине, пишет... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:00
2023-01-01T15:51
в мире
владимир зеленский
украина
сша
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Неконтролируемая поддержка администрации президента Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.Он раскритиковал Вашингтон за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева, утверждая, что Зеленский практически уничтожил демократию на Украине, введя ограничения на свободу слова в СМИ и запретив любую оппозицию."В отличие от Байдена, Зеленский может произносить свои реплики правильно, с нужными эмоциями и выражением лица. Он даже выглядит соответствующим образом: с щетиной и в одежде военного цвета. Все это призвано передать самоотверженность, отчаяние и силу. Его актерская подготовка явно помогла ему. Но если копнуть глубже, то не видно никакой связи между его внешним видом, его высказываниями и тем, что происходит на Украине", — отметил Лаад.Обозреватель также считает, что без надлежащего контроля над украинской поддержкой Запад может финансировать террористические атаки против самого себя, поскольку оружие, предоставленное Штатами и странами Европы, может оказаться в руках террористов. Автор ссылается на то, что оружие с Украины было обнаружено в Африке, а преступные организации в Финляндии продают его в США и страны ЕС.После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
https://ria.ru/20230101/gazprom-1842704244.html
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
12:00 01.01.2023 (обновлено: 15:51 01.01.2023)
 
В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины

AT: Запад финансирует террористические атаки против себя, поддерживая Украину

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Неконтролируемая поддержка администрации президента Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.
Он раскритиковал Вашингтон за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева, утверждая, что Зеленский практически уничтожил демократию на Украине, введя ограничения на свободу слова в СМИ и запретив любую оппозицию.
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"В отличие от Байдена, Зеленский может произносить свои реплики правильно, с нужными эмоциями и выражением лица. Он даже выглядит соответствующим образом: с щетиной и в одежде военного цвета. Все это призвано передать самоотверженность, отчаяние и силу. Его актерская подготовка явно помогла ему. Но если копнуть глубже, то не видно никакой связи между его внешним видом, его высказываниями и тем, что происходит на Украине", — отметил Лаад.
Обозреватель также считает, что без надлежащего контроля над украинской поддержкой Запад может финансировать террористические атаки против самого себя, поскольку оружие, предоставленное Штатами и странами Европы, может оказаться в руках террористов. Автор ссылается на то, что оружие с Украины было обнаружено в Африке, а преступные организации в Финляндии продают его в США и страны ЕС.

"Если бы в США были независимые правительственные агентства, то деньги, вооружение и помощь, направляемые на Украину, были бы отслежены и о несоответствиях было бы сообщено. Если бы в США были честные СМИ, журналисты поставили бы перед властями вопрос об их безоговорочной поддержке войны и безрассудных расходов. Они также потребовали бы дипломатического решения", — подытожил автор материала.

После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.
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