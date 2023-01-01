https://ria.ru/20230101/ukraina-1842714451.html

В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины

В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины - РИА Новости, 01.01.2023

В США назвали ужасающие последствия поддержки Украины

Неконтролируемая поддержка администрации президента Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине, пишет... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:00

2023-01-01T12:00

2023-01-01T15:51

в мире

владимир зеленский

украина

сша

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Неконтролируемая поддержка администрации президента Владимира Зеленского представляет опасность как для Запада, так и для демократии на Украине, пишет обозреватель The American Thinker Раджан Лаад.Он раскритиковал Вашингтон за трату 111 миллиардов денег американских налогоплательщиков на поддержку Киева, утверждая, что Зеленский практически уничтожил демократию на Украине, введя ограничения на свободу слова в СМИ и запретив любую оппозицию."В отличие от Байдена, Зеленский может произносить свои реплики правильно, с нужными эмоциями и выражением лица. Он даже выглядит соответствующим образом: с щетиной и в одежде военного цвета. Все это призвано передать самоотверженность, отчаяние и силу. Его актерская подготовка явно помогла ему. Но если копнуть глубже, то не видно никакой связи между его внешним видом, его высказываниями и тем, что происходит на Украине", — отметил Лаад.Обозреватель также считает, что без надлежащего контроля над украинской поддержкой Запад может финансировать террористические атаки против самого себя, поскольку оружие, предоставленное Штатами и странами Европы, может оказаться в руках террористов. Автор ссылается на то, что оружие с Украины было обнаружено в Африке, а преступные организации в Финляндии продают его в США и страны ЕС.После начала спецоперации на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для российских военных.

https://ria.ru/20230101/gazprom-1842704244.html

https://ria.ru/20221231/zelenskiy-1842675782.html

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, евросоюз, вооруженные силы украины