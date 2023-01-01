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В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 украинских военных
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 украинских военных - РИА Новости, 01.01.2023
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 украинских военных
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, три танка и самоходную артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция Донецкой Народной... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:57
2023-01-01T10:57
2023-01-01T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72б
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, три танка и самоходную артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-72Б и Т-64БВ) и четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, танк и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221231/rszo-1842628861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, т-72б
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 украинских военных
В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 украинских военных и трех танков