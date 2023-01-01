https://ria.ru/20230101/ukraina-1842708515.html

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 украинских военных

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 украинских военных - РИА Новости, 01.01.2023

В ДНР заявили об уничтожении за сутки более 30 украинских военных

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, три танка и самоходную артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция Донецкой Народной... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:57

2023-01-01T10:57

2023-01-01T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-72б

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, три танка и самоходную артиллерийскую установку, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 "Гвоздика"), три танка (два Т-72Б и Т-64БВ) и четыре единицы бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Накануне Народная милиция ДНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 20 человек, танк и шесть единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221231/rszo-1842628861.html

донецкая народная республика

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, т-72б